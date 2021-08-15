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При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек

При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек - РИА Новости, 15.08.2021

При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек

По меньшей мере десяти человек погибли в результате взрыва газового танкера в северо-западной части Ливана, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T04:04

2021-08-15T04:04

2021-08-15T04:40

в мире

ливан

взрыв

взрыв танкера на северо-западе ливана

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. По меньшей мере десяти человек погибли в результате взрыва газового танкера в северо-западной части Ливана, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.По его данным, инцидент произошел в округе Аккар.Отмечается, что на кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как машины скорой помощи доставляют пострадавших в больницы.По информации ливанского Красного креста, число жертв достигло 20 человек.

ливан

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2021

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Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в порту Ровно год назад, 4 августа 2020 года, столицу Ливана потрясли мощнейшие взрывы. ЧП произошло в порту. Из-за неправильного хранения взорвались более двух тысяч тонн аммиачной силитры. Жертвами трагедии стали 190 человек, более 6000 получили ранения. Взрывная волна разрушила строения в радиусе 10 км, оставив без крова более 3000 человек. Жизнь в городе продолжается. Первый день рождения отмечает малыш Джордж, появившийся на свет в разрушенной больнице в день трагедии. Рождение ребенка посреди стекол и обломков здания стало для родителей Джорджа лучом света во тьме. 2021-08-15T04:04 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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