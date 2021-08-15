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При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек
При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек - РИА Новости, 15.08.2021
При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек
По меньшей мере десяти человек погибли в результате взрыва газового танкера в северо-западной части Ливана, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T04:04
2021-08-15T04:40
в мире
ливан
взрыв
взрыв танкера на северо-западе ливана
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. По меньшей мере десяти человек погибли в результате взрыва газового танкера в северо-западной части Ливана, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.По его данным, инцидент произошел в округе Аккар.Отмечается, что на кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как машины скорой помощи доставляют пострадавших в больницы.По информации ливанского Красного креста, число жертв достигло 20 человек.
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Жизнь в Бейруте спустя год после взрывов в порту
Ровно год назад, 4 августа 2020 года, столицу Ливана потрясли мощнейшие взрывы. ЧП произошло в порту. Из-за неправильного хранения взорвались более двух тысяч тонн аммиачной силитры. Жертвами трагедии стали 190 человек, более 6000 получили ранения. Взрывная волна разрушила строения в радиусе 10 км, оставив без крова более 3000 человек. Жизнь в городе продолжается. Первый день рождения отмечает малыш Джордж, появившийся на свет в разрушенной больнице в день трагедии. Рождение ребенка посреди стекол и обломков здания стало для родителей Джорджа лучом света во тьме.
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в мире, ливан, взрыв, взрыв танкера на северо-западе ливана
04:04 15.08.2021 (обновлено: 04:40 15.08.2021)
 
При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек

Al Arabiya: при взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек

© Fotolia / lphotoТанкер в море
Танкер в море - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Fotolia / lphoto
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. По меньшей мере десяти человек погибли в результате взрыва газового танкера в северо-западной части Ливана, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

"По данным источников Al Arabiya, по меньшей мере десять человек погибли и до ста получили ранения", — сообщил телеканал.

По его данным, инцидент произошел в округе Аккар.
Отмечается, что на кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как машины скорой помощи доставляют пострадавших в больницы.
По информации ливанского Красного креста, число жертв достигло 20 человек.
 
В миреЛиванВзрывВзрыв танкера на северо-западе Ливана
 
 
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