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Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму

Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 15.08.2021

Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму

Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T00:12

2021-08-15T00:12

2021-08-15T01:26

политика

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму.Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщала, что второй этап избирательной кампании — регистрация кандидатов — закончится 15 августа. По ее словам, на выборы всех уровней выдвинули своих кандидатов или списки 26 партий, в Госдуму — 14 партий. При этом 22 политических движения уже зарегистрировали более 60 тысяч кандидатов.Также, отмечала Памфилова, завершена регистрация федеральных списков кандидатов в Госдуму, в их составе 3909 человек. Наибольшее число претендентов на депутатские мандаты в федеральных списках зарегистрировали "Единая Россия" (394) и "Коммунисты России" (391), наименьшее — ЛДПР (208), "Новые люди" (211), "Зеленая альтернатива" (214), следует из данных Центризбиркома.Согласно информации, озвученной на заседании ЦИК 11 августа, все 14 партий уже зарегистрировали 1993 кандидатов по одномандатным округам, а также зарегистрированы два самовыдвиженца.Жеребьевка по определению мест партий в бюллетенях на выборы в Госдуму пройдет в ЦИК 16 августа.Регистрация списков кандидатов на выборах заксобраний регионов также завершится 15 августа, за исключением Алтайского края, Ленинградской, Нижегородской, Псковской областей, где она продлится еще несколько дней.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210813/mintsifry-1745561593.html

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политика, алтайский край, псковская область, москва, единая россия, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия