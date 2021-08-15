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Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму
Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 15.08.2021
Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму
Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T00:12
2021-08-15T01:26
политика
алтайский край
псковская область
москва
единая россия
госдума рф
лдпр
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму.Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщала, что второй этап избирательной кампании — регистрация кандидатов — закончится 15 августа. По ее словам, на выборы всех уровней выдвинули своих кандидатов или списки 26 партий, в Госдуму — 14 партий. При этом 22 политических движения уже зарегистрировали более 60 тысяч кандидатов.Также, отмечала Памфилова, завершена регистрация федеральных списков кандидатов в Госдуму, в их составе 3909 человек. Наибольшее число претендентов на депутатские мандаты в федеральных списках зарегистрировали "Единая Россия" (394) и "Коммунисты России" (391), наименьшее — ЛДПР (208), "Новые люди" (211), "Зеленая альтернатива" (214), следует из данных Центризбиркома.Согласно информации, озвученной на заседании ЦИК 11 августа, все 14 партий уже зарегистрировали 1993 кандидатов по одномандатным округам, а также зарегистрированы два самовыдвиженца.Жеребьевка по определению мест партий в бюллетенях на выборы в Госдуму пройдет в ЦИК 16 августа.Регистрация списков кандидатов на выборах заксобраний регионов также завершится 15 августа, за исключением Алтайского края, Ленинградской, Нижегородской, Псковской областей, где она продлится еще несколько дней.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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политика, алтайский край, псковская область, москва, единая россия, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
00:12 15.08.2021 (обновлено: 01:26 15.08.2021)
 
Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму

В России завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Завершается период регистрации кандидатов на выборах в Госдуму.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщала, что второй этап избирательной кампании — регистрация кандидатов — закончится 15 августа. По ее словам, на выборы всех уровней выдвинули своих кандидатов или списки 26 партий, в Госдуму — 14 партий. При этом 22 политических движения уже зарегистрировали более 60 тысяч кандидатов.
Также, отмечала Памфилова, завершена регистрация федеральных списков кандидатов в Госдуму, в их составе 3909 человек. Наибольшее число претендентов на депутатские мандаты в федеральных списках зарегистрировали "Единая Россия" (394) и "Коммунисты России" (391), наименьшее — ЛДПР (208), "Новые люди" (211), "Зеленая альтернатива" (214), следует из данных Центризбиркома.
Согласно информации, озвученной на заседании ЦИК 11 августа, все 14 партий уже зарегистрировали 1993 кандидатов по одномандатным округам, а также зарегистрированы два самовыдвиженца.
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 00:01
Спрогнозировано число участников электронного голосования в регионах
Жеребьевка по определению мест партий в бюллетенях на выборы в Госдуму пройдет в ЦИК 16 августа.
Регистрация списков кандидатов на выборах заксобраний регионов также завершится 15 августа, за исключением Алтайского края, Ленинградской, Нижегородской, Псковской областей, где она продлится еще несколько дней.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 12:20
ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
 
ПолитикаАлтайский крайПсковская областьМоскваЕдиная РоссияГосдума РФЛДПРВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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