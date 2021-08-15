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"Врачи без границ" продолжили работать в Афганистане

"Врачи без границ" продолжили работать в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021

"Врачи без границ" продолжили работать в Афганистане

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила, что продолжает вести медицинскую деятельность в пяти городах Афганистана. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:43

2021-08-15T18:43

2021-08-15T18:47

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ЦЮРИХ, 15 авг - РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила, что продолжает вести медицинскую деятельность в пяти городах Афганистана."В Афганистане MSF продолжает вести медицинскую деятельность во всех пяти своих проектах в Герате, Кандагаре, Хосте, Кундузе и Лашкаргахе", - сообщило отделение "Врачей без границ" в Афганистане в своем Twitter.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Запрещенные в России террористические организации

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кабул (город)

кундуз (провинция)

россия

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в мире, twitter, кабул (город), талибан, здоровье - общество, кундуз (провинция), врачи без границ, россия