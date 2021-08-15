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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/vlasti-1745826306.html
В МИД ответили на вопрос о признании талибов властями Афганистана
В МИД ответили на вопрос о признании талибов властями Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021
В МИД ответили на вопрос о признании талибов властями Афганистана
Россия готова будет работать с переходным правительством, но пока речи о признании движения "Талибан"* в качестве законных властей страны не идет, заявил РИА... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T17:13
2021-08-15T17:43
обострение ситуации в афганистане
в мире
афганистан
москва
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия готова будет работать с переходным правительством, но пока речи о признании движения "Талибан"* в качестве законных властей страны не идет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов."Нет, мы пока не признали, но всему свое время, поживем — увидим", — отметил собеседник агентства.Талибы накануне завершили свое наступление и взяли под контроль всю территорию республики. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул Афганистан. Управление страной передали специальному органу, куда вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай. Также сообщалось, что переходное правительство возглавил бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джилали.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана
Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
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в мире, афганистан, москва, россия, видео
В МИД ответили на вопрос о признании талибов властями Афганистана
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия готова будет работать с переходным правительством, но пока речи о признании движения "Талибан"* в качестве законных властей страны не идет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
2021-08-15T17:13
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17:13 15.08.2021 (обновлено: 17:43 15.08.2021)
 
В МИД ответили на вопрос о признании талибов властями Афганистана

Спецпредставитель президента Кабулов: Москва пока не признает талибов законными властями Афганистана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия готова будет работать с переходным правительством, но пока речи о признании движения "Талибан"* в качестве законных властей страны не идет, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Нет, мы пока не признали, но всему свое время, поживем — увидим", — отметил собеседник агентства.
Талибы накануне завершили свое наступление и взяли под контроль всю территорию республики. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул Афганистан. Управление страной передали специальному органу, куда вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай.
Также сообщалось, что переходное правительство возглавил бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джилали.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреАфганистанМоскваРоссия
 
 
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