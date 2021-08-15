https://ria.ru/20210815/vinovnye-1745812329.html

Лукашенко назвал виновных в развале СССР

Лукашенко назвал виновных в развале СССР - РИА Новости, 16.08.2021

Лукашенко назвал виновных в развале СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кого считает виноватыми в распаде СССР. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-15T14:32

2021-08-15T14:32

2021-08-16T00:32

в мире

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белоруссия

борис ельцин

снг

александр лукашенко

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кого считает виноватыми в распаде СССР."Ну конечно, Ельцин и Горбачев", — сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде "ГКЧП. 30 лет спустя" на канале "Россия 1" в ответ на соответствующий вопрос.По его словам, "нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну". "Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл", — подчеркнул белорусский президент.По его словам, "Беловежская пуща <…> — это стало местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной".В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что "нельзя воскресить мертвого". "Советский Союз сам себя изжил. <…> Не Кравчук, Ельцин и Шушкевич (председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. — Прим. ред.), и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт", — подчеркнул он.Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.

https://ria.ru/20210717/razval-1741686729.html

https://ria.ru/20210627/kommunizm-1738630367.html

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белоруссия

россия

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в мире, ссср, белоруссия, борис ельцин, снг, александр лукашенко, россия