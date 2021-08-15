14:32 15.08.2021 (обновлено: 00:32 16.08.2021)
Лукашенко назвал виновных в развале СССР
Президент Белоруссии Лукашенко обвинил Горбачева и Ельцина в развале СССР
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кого считает виноватыми в распаде СССР.
"Ну конечно, Ельцин и Горбачев", — сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде "ГКЧП. 30 лет спустя" на канале "Россия 1" в ответ на соответствующий вопрос.
По его словам, "нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну".
"Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл", — подчеркнул белорусский президент.
По его словам, "Беловежская пуща <…> — это стало местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной".
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В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что "нельзя воскресить мертвого".
"Советский Союз сам себя изжил. <…> Не Кравчук, Ельцин и Шушкевич (председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. — Прим. ред.), и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт", — подчеркнул он.
Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.