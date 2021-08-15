https://ria.ru/20210815/valyuta-1745793291.html

Эксперт посоветовал, в каких валютах стоит хранить сбережения

Эксперт посоветовал, в каких валютах стоит хранить сбережения - РИА Новости, 15.08.2021

Эксперт посоветовал, в каких валютах стоит хранить сбережения

Россиянам для сохранения своих накоплений стоит их диверсифицировать: по 40% портфеля хранить в рублях и долларах, а 20% - в евро, при этом из экзотических... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T10:12

2021-08-15T10:12

2021-08-15T10:12

экономика

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россиянам для сохранения своих накоплений стоит их диверсифицировать: по 40% портфеля хранить в рублях и долларах, а 20% - в евро, при этом из экзотических валют стоит присмотреться к фунту стерлингов, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев."Наиболее привлекательными и понятными валютами для хранения сбережений, помимо рублей, являются традиционные резервные валюты. В условиях высокой волатильности хранение сбережений лишь в одной валюте рискованно. Имеет смысл поделить валютную структуру на рубль и основные мировые валюты. При этом, если ранее приоритетной выглядела стратегия разделения на 3 валюты – рубль, доллар и евро в равных пропорциях, то сейчас более адекватная стратегия рубль/доллар/евро составляет 40/40/20%", - сказал он.Уменьшение оптимальной доли евро эксперт объясняет более быстрым восстановлением американской экономики по сравнению с европейской.Из нестандартных резервных валют Евстифеев советует обратить внимание на английский фунт, поскольку китайский юань и швейцарский франк могут ослабеть."Английская валюта уже учла значительную часть рисков, связанных с Brexit и ранее плохой статистикой по пандемии. Кроме того, нормализация денежно-кредитной политики Банка Англии может начаться раньше, чем европейского ЦБ, что предопределит усиление позиций фунта к евро", - поясняет он.При этом российский рубль в настоящее время не имеет очевидных поводов для ослабления, особенно в условиях относительно высоких цен на нефть и восстановления физических объемов добычи. Однако опасность снижения все же присутствует из-за ужесточения монетарной политики в США и риска санкций, поэтому эксперт не советует сейчас конвертировать свои валютные сбережения в рубли. По его мнению, привлекательными уровнями для обмена валюты на рубли могут служить диапазоны 78-80 рублей за доллар 91-93 рубля за евро.

https://ria.ru/20210808/valyuta-1744885197.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия