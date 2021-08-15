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На Украине заявили о "мрачном уроке" от США
На Украине заявили о "мрачном уроке" от США - РИА Новости, 16.08.2021
На Украине заявили о "мрачном уроке" от США
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, что означает стремительное бегство американской армии из Кабула для... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-15T18:54
2021-08-16T05:41
в мире
украина
сша
афганистан
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, что означает стремительное бегство американской армии из Кабула для Киева. Об этом он написал в колонке для "Главреда".Романенко напомнил, что Вашингтон потратил внушительные 85 миллиардов долларов на обучение афганских силовиков. Пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и "сходили с ума" из-за противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты, пишет обозреватель."Все это в огромном количестве уже досталось талибам*", — констатировал он.Романенко уточнил, что Киев добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса с 2014 года. Украина надеется, что американская армия "впишется" за нее в гипотетическом конфликте против России и "не будет щадить живота своего"."Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример", — подчеркнул эксперт.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, украина, сша, афганистан, россия
18:54 15.08.2021 (обновлено: 05:41 16.08.2021)
 
На Украине заявили о "мрачном уроке" от США

Обозреватель Романенко назвал бегство США из Афганистана "мрачным уроком" для Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, что означает стремительное бегство американской армии из Кабула для Киева. Об этом он написал в колонке для "Главреда".
"В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов. Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО", — отметил он.
Романенко напомнил, что Вашингтон потратил внушительные 85 миллиардов долларов на обучение афганских силовиков. Пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и "сходили с ума" из-за противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты, пишет обозреватель.
"Все это в огромном количестве уже досталось талибам*", — констатировал он.
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Романенко уточнил, что Киев добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса с 2014 года. Украина надеется, что американская армия "впишется" за нее в гипотетическом конфликте против России и "не будет щадить живота своего".
"Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример", — подчеркнул эксперт.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
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