18:54 15.08.2021 (обновлено: 05:41 16.08.2021)
На Украине заявили о "мрачном уроке" от США
Обозреватель Романенко назвал бегство США из Афганистана "мрачным уроком" для Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, что означает стремительное бегство американской армии из Кабула для Киева. Об этом он написал в колонке для "Главреда".
"В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов. Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО", — отметил он.
Романенко напомнил, что Вашингтон потратил внушительные 85 миллиардов долларов на обучение афганских силовиков. Пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и "сходили с ума" из-за противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты, пишет обозреватель.
"Все это в огромном количестве уже досталось талибам*", — констатировал он.
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"Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример", — подчеркнул эксперт.
*Запрещенная в России террористическая организация.