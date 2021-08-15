https://ria.ru/20210815/urok-1745834873.html

На Украине заявили о "мрачном уроке" от США

На Украине заявили о "мрачном уроке" от США - РИА Новости, 16.08.2021

На Украине заявили о "мрачном уроке" от США

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, что означает стремительное бегство американской армии из Кабула для... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-15T18:54

2021-08-15T18:54

2021-08-16T05:41

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, что означает стремительное бегство американской армии из Кабула для Киева. Об этом он написал в колонке для "Главреда".Романенко напомнил, что Вашингтон потратил внушительные 85 миллиардов долларов на обучение афганских силовиков. Пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и "сходили с ума" из-за противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты, пишет обозреватель."Все это в огромном количестве уже досталось талибам*", — констатировал он.Романенко уточнил, что Киев добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса с 2014 года. Украина надеется, что американская армия "впишется" за нее в гипотетическом конфликте против России и "не будет щадить живота своего"."Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример", — подчеркнул эксперт.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210807/prisyaga-1744866404.html

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в мире, украина, сша, афганистан, россия