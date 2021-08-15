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Украинцев "идеологически обрабатывают абсурдными идеями", заявил политолог
Украинцев "идеологически обрабатывают абсурдными идеями", заявил политолог - РИА Новости, 15.08.2021
Украинцев "идеологически обрабатывают абсурдными идеями", заявил политолог
Идеологическая обработка внушила некоторым гражданам Украины абсурдные идеи о претензиях на территории соседних стран, но никто такие "подарки" делать им не... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T22:21
2021-08-15T22:44
украина
киев
республика крым
москва
сергей мельничук
олег волошин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Идеологическая обработка внушила некоторым гражданам Украины абсурдные идеи о претензиях на территории соседних стран, но никто такие "подарки" делать им не будет, сказал РИА Новости политолог Сергей Мельничук.Ранее депутат Рады от оппозиции Олег Волошин заявил в эфире канала NewsOne, что украинские русофобы не изменили бы своего негативного отношения к России, даже если бы Москва передала Киеву Крым и Кубань. Он подчеркнул, что некоторые украинцы опасаются возможного примирения двух стран."В отношении обычных украинцев уже многие годы ведется идеологическая обработка абсурдными и парадоксальными идеями, началось это задолго до "майдана". Поэтому мы видим такую острую реакцию на даже слухи о возможном разрешении конфликта. Со стороны радикалов и "выдрессированных" им сочувствующих, по-прежнему есть вера в бредовые претензии на Крым и Кубань. Пропаганда на Украине "рисует" претензии ко всем странам вокруг, но оснований у них нет. Очевидно, что такого рода "подарки" делать им никто не намерен, не говоря уже о том, что соседи Украины сами могут заявить претензии на ряд областей", - сказал Мельничук.По мнению политолога, любые тенденции к улучшению отношений между странами для современной украинской власти губительны, так как идут вразрез с проводимой идеологической политикой и получаемой финансовой подпиткой извне."Анти-Россия" - уже не просто краеугольный камень современной украинской идеологии, это ещё и геополитическая стратегия. Состояние якобы "вооруженного конфликта" с Россией - фундамент практически бесконечного потока финансовой помощи и оружия от новых союзников на Западе. Ничего умнее, чем просто перманентная "война", постмайданная власть так и не придумала, а потому любые тенденции к улучшению отношений для них "страшный сон", - сказал политолог.Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html
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украина, киев, республика крым, москва, сергей мельничук, олег волошин, россия
22:21 15.08.2021 (обновлено: 22:44 15.08.2021)
 
Украинцев "идеологически обрабатывают абсурдными идеями", заявил политолог

Политолог Мельничук: пропаганда Киева внушила части украинцев идеи о претензиях на Крым и Кубань

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Крещатик в Киеве
Прохожие на улице Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Идеологическая обработка внушила некоторым гражданам Украины абсурдные идеи о претензиях на территории соседних стран, но никто такие "подарки" делать им не будет, сказал РИА Новости политолог Сергей Мельничук.
Ранее депутат Рады от оппозиции Олег Волошин заявил в эфире канала NewsOne, что украинские русофобы не изменили бы своего негативного отношения к России, даже если бы Москва передала Киеву Крым и Кубань. Он подчеркнул, что некоторые украинцы опасаются возможного примирения двух стран.
"В отношении обычных украинцев уже многие годы ведется идеологическая обработка абсурдными и парадоксальными идеями, началось это задолго до "майдана". Поэтому мы видим такую острую реакцию на даже слухи о возможном разрешении конфликта. Со стороны радикалов и "выдрессированных" им сочувствующих, по-прежнему есть вера в бредовые претензии на Крым и Кубань. Пропаганда на Украине "рисует" претензии ко всем странам вокруг, но оснований у них нет. Очевидно, что такого рода "подарки" делать им никто не намерен, не говоря уже о том, что соседи Украины сами могут заявить претензии на ряд областей", - сказал Мельничук.
По мнению политолога, любые тенденции к улучшению отношений между странами для современной украинской власти губительны, так как идут вразрез с проводимой идеологической политикой и получаемой финансовой подпиткой извне.
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Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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