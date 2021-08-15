https://ria.ru/20210815/ubiystvo-1745832113.html

В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки в Свиблово

В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки в Свиблово - РИА Новости, 15.08.2021

В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки в Свиблово

Подозреваемый в убийстве девушки в Свиблово на северо-востоке Москвы задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:24

2021-08-15T18:24

2021-08-15T18:32

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки в Свиблово на северо-востоке Москвы задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что ночью 14 августа в сквере вблизи Лазоревого проезда в Москве было обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения."В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве местонахождение подозреваемого установлено и он задержан", - говорится в сообщении на сайте главка.В ближайшее время фигуранта доставят в подразделение СК для проведения с ним необходимых следственных действий.

https://ria.ru/20210815/ubiystvo-1745819650.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова