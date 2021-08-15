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В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки в Свиблово
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки в Свиблово - РИА Новости, 15.08.2021
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки в Свиблово
Подозреваемый в убийстве девушки в Свиблово на северо-востоке Москвы задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T18:24
2021-08-15T18:32
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки в Свиблово на северо-востоке Москвы задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что ночью 14 августа в сквере вблизи Лазоревого проезда в Москве было обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения."В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве местонахождение подозреваемого установлено и он задержан", - говорится в сообщении на сайте главка.В ближайшее время фигуранта доставят в подразделение СК для проведения с ним необходимых следственных действий.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
18:24 15.08.2021 (обновлено: 18:32 15.08.2021)
 
В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки в Свиблово

СК заявил о задержании подозреваемого в убийстве девушки в московском Свиблово

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки в Свиблово на северо-востоке Москвы задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что ночью 14 августа в сквере вблизи Лазоревого проезда в Москве было обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве местонахождение подозреваемого установлено и он задержан", - говорится в сообщении на сайте главка.
В ближайшее время фигуранта доставят в подразделение СК для проведения с ним необходимых следственных действий.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия Иванова
 
 
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