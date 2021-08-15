https://ria.ru/20210815/ubiystvo-1745819650.html

На Кутузовском проспекте в Москве застрелили мужчину

На Кутузовском проспекте в Москве застрелили мужчину - РИА Новости, 15.08.2021

На Кутузовском проспекте в Москве застрелили мужчину

На Кутузовском проспекте нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе столичного главка СК. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T16:09

2021-08-15T16:09

2021-08-15T16:44

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

кутузовский проспект

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На Кутузовском проспекте нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе столичного главка СК."В ночь с 14 на 15 августа 2021 года вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями", — отмечается на сайте ведомства.Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК (убийство) и статьей 222 УК (незаконный оборот оружия).На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20210813/grabiteli-1745625808.html

москва

кутузовский проспект

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), кутузовский проспект