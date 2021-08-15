https://ria.ru/20210815/ubiystvo-1745819650.html
На Кутузовском проспекте в Москве застрелили мужчину
На Кутузовском проспекте в Москве застрелили мужчину - РИА Новости, 15.08.2021
На Кутузовском проспекте в Москве застрелили мужчину
На Кутузовском проспекте нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе столичного главка СК. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:09
2021-08-15T16:09
2021-08-15T16:44
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
кутузовский проспект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На Кутузовском проспекте нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе столичного главка СК."В ночь с 14 на 15 августа 2021 года вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями", — отмечается на сайте ведомства.Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК (убийство) и статьей 222 УК (незаконный оборот оружия).На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20210813/grabiteli-1745625808.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), кутузовский проспект
16:09 15.08.2021 (обновлено: 16:44 15.08.2021)
На Кутузовском проспекте в Москве застрелили мужчину
СК: на Кутузовском проспекте в Москве застрелили мужчину, убийцу ищут