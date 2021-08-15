https://ria.ru/20210815/turtsiya-1745779429.html
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 57 человек
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 57 человек - РИА Новости, 15.08.2021
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 57 человек
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 57,... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T01:31
2021-08-15T01:31
2021-08-15T01:31
в мире
турция
синоп (провинция)
сулейман сойлу
наводнение
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АНКАРА, 15 авг - РИА Новости. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 57, еще 76 человек пропали без вести, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.В субботу сообщалось о 55 погибших и 284 пострадавших. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын.По словам министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, 454 здания сильно повреждены или разрушены от наводнения и селей.Глава минэнерго Турции Фатих Дёнмез отметил, что сразу после стихийного бедствия без электричества остались 38 тысяч домов в 395 населенных пунктах, на сегодняшний день эти цифры упали до 8,8 тысячи и менее 100.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. О Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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в мире, турция, синоп (провинция), сулейман сойлу, наводнение
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 57 человек
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу: число жертв наводнения на севере Турции возросло до 57 человек
АНКАРА, 15 авг - РИА Новости.
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону, Синоп
и Бартын на черноморском побережье Турции
увеличилось до 57, еще 76 человек пропали без вести, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу
.
В субботу сообщалось о 55 погибших и 284 пострадавших. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын.
"В результате стихийного бедствия 48 наших граждан погибли в Кастамону, восемь - в Синопе и один - в Бартыне. Имеется 62 пропавших без вести в Кастамону и 14 - в Синопе", - сказал Сойлу журналистам.
По словам министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, 454 здания сильно повреждены или разрушены от наводнения и селей.
Глава минэнерго Турции Фатих Дёнмез отметил, что сразу после стихийного бедствия без электричества остались 38 тысяч домов в 395 населенных пунктах, на сегодняшний день эти цифры упали до 8,8 тысячи и менее 100.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. О Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.