https://ria.ru/20210815/taliby-1745835323.html

Талибы заявили, что взяли под контроль президентский дворец, пишут СМИ

Талибы заявили, что взяли под контроль президентский дворец, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы заявили, что взяли под контроль президентский дворец, пишут СМИ

Боевики движения "Талибан"* заявили, что взяли под контроль президентский дворец в афганской столице Кабуле, сообщает телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:57

2021-08-15T18:57

2021-08-15T21:46

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

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абдулла абдулла

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили, что взяли под контроль президентский дворец в афганской столице Кабуле, сообщает телеканал Al Arabiya.Ранее СМИ сообщали, что талибы "мирно" вошли в город, а также во дворец, где проходили переговоры о передаче власти. В свою очередь, представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News заявил, что талибы получили просьбу войти в столицу.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, абдулла абдулла, россия