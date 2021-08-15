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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/taliby-1745833046.html
CNN: талибы мирно вошли в Кабул
CNN: талибы мирно вошли в Кабул - РИА Новости, 15.08.2021
CNN: талибы мирно вошли в Кабул
Боевики радикального движения "Талибан"* мирно вошли в Кабул, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T18:36
2021-08-15T20:03
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
нико али уолш
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* мирно вошли в Кабул, сообщает телеканал CNN.Ранее представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News заявил, что талибы получили просьбу войти в столицу."Они медленно передвигаются по городу", - отметил корреспондент CNN Ник Уолш.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, нико али уолш, россия
18:36 15.08.2021 (обновлено: 20:03 15.08.2021)
 
CNN: талибы мирно вошли в Кабул

CNN: боевики радикального движения "Талибан"* мирно вошли в Кабул

© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики "Талибана"*
Боевики Талибана* - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* мирно вошли в Кабул, сообщает телеканал CNN.
Ранее представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News заявил, что талибы получили просьбу войти в столицу.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 16:58
"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул
"Они медленно передвигаются по городу", - отметил корреспондент CNN Ник Уолш.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанНико Али УолшРоссия
 
 
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