https://ria.ru/20210815/taliby-1745833046.html

CNN: талибы мирно вошли в Кабул

CNN: талибы мирно вошли в Кабул - РИА Новости, 15.08.2021

CNN: талибы мирно вошли в Кабул

Боевики радикального движения "Талибан"* мирно вошли в Кабул, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:36

2021-08-15T18:36

2021-08-15T20:03

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

нико али уолш

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* мирно вошли в Кабул, сообщает телеканал CNN.Ранее представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News заявил, что талибы получили просьбу войти в столицу."Они медленно передвигаются по городу", - отметил корреспондент CNN Ник Уолш.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/kabul-1745825070.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, нико али уолш, россия