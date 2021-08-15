Талибы проверяют машины на дороге между Джелалабадом и Кабулом

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Дорога из Джелалабада в Кабул перешла под контроль талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Стрельбы и боев нет, у проезжающих проверяют документы. Молодых людей, у которых нет бороды, спрашивают мусульмане ли они.