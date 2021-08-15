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Талибы взяли Джелалабад
Талибы взяли Джелалабад - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы взяли Джелалабад
Боевики движения "Талибан"* захватили город Джелалабадр, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на депутата от провинции Нангархар Абраруллу Мурада. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T06:14
2021-08-15T06:14
2021-08-15T06:47
в мире
кабул (город)
афганистан
джелалабад
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* захватили город Джелалабадр, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на депутата от провинции Нангархар Абраруллу Мурада.Этот населенный пункт наряду с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями.Местный житель рассказал агентству Франс Пресс, что талибы взяли Джелалабад без боя.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России.
кабул (город)
афганистан
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РИА Новости
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-15T06:14
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PT1M15S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, джелалабад, обострение ситуации в афганистане