https://ria.ru/20210815/taliby-1745783901.html

Талибы взяли Джелалабад

Талибы взяли Джелалабад - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы взяли Джелалабад

Боевики движения "Талибан"* захватили город Джелалабадр, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на депутата от провинции Нангархар Абраруллу Мурада. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T06:14

2021-08-15T06:14

2021-08-15T06:47

в мире

кабул (город)

афганистан

джелалабад

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* захватили город Джелалабадр, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на депутата от провинции Нангархар Абраруллу Мурада.Этот населенный пункт наряду с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями.Местный житель рассказал агентству Франс Пресс, что талибы взяли Джелалабад без боя.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России.

кабул (город)

афганистан

джелалабад

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-15T06:14 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, джелалабад, обострение ситуации в афганистане