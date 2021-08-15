https://ria.ru/20210815/taliban-1745790963.html

Талибы заявили, что взяли под контроль столицу афганской провинции Вардак

Талибы заявили, что взяли под контроль столицу афганской провинции Вардак - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы заявили, что взяли под контроль столицу афганской провинции Вардак

Боевики движения "Талибан"* заявили, что захватили еще один административный центр в Афганистане - город Майданшахр, столицу провинции Вардак, расположенную в... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T09:36

2021-08-15T09:36

2021-08-15T09:36

в мире

афганистан

россия

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили, что захватили еще один административный центр в Афганистане - город Майданшахр, столицу провинции Вардак, расположенную в 46 километрах от Кабула.Согласно заявлению представителя движения Забиуллы Муджахида, опубликованном в его Twitter-аккаунте, здание губернаторской администрации, полицейский участок, центральная тюрьма в Майданшахре перешли под контроль талибов. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, которая бежала в Кабул.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются. Из крупных городов под контролем афганского правительства остается один Кабул.В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745673340.html

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