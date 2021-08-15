https://ria.ru/20210815/taliban-1745790963.html
Талибы заявили, что взяли под контроль столицу афганской провинции Вардак
Талибы заявили, что взяли под контроль столицу афганской провинции Вардак - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы заявили, что взяли под контроль столицу афганской провинции Вардак
Боевики движения "Талибан"* заявили, что захватили еще один административный центр в Афганистане - город Майданшахр, столицу провинции Вардак, расположенную в... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T09:36
2021-08-15T09:36
2021-08-15T09:36
в мире
афганистан
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили, что захватили еще один административный центр в Афганистане - город Майданшахр, столицу провинции Вардак, расположенную в 46 километрах от Кабула.Согласно заявлению представителя движения Забиуллы Муджахида, опубликованном в его Twitter-аккаунте, здание губернаторской администрации, полицейский участок, центральная тюрьма в Майданшахре перешли под контроль талибов. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, которая бежала в Кабул.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются. Из крупных городов под контролем афганского правительства остается один Кабул.В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, афганистан, россия
Талибы заявили, что взяли под контроль столицу афганской провинции Вардак
Талибы заявили, что взяли под контроль город Майданшахр — столицу афганской провинции Вардак
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Боевики движения "Талибан"* заявили, что захватили еще один административный центр в Афганистане
- город Майданшахр, столицу провинции Вардак, расположенную в 46 километрах от Кабула.
Согласно заявлению представителя движения Забиуллы Муджахида, опубликованном в его Twitter-аккаунте, здание губернаторской администрации, полицейский участок, центральная тюрьма в Майданшахре перешли под контроль талибов. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, которая бежала в Кабул.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются. Из крупных городов под контролем афганского правительства остается один Кабул.
В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещена в России