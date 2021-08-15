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Талибы захватили центры еще двух провинций в Афганистане
Талибы захватили центры еще двух провинций в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы захватили центры еще двух провинций в Афганистане
Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате столиц еще двух афганских провинций Парван и Нуристан. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T17:00
2021-08-15T17:00
2021-08-15T17:01
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
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парван
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КАБУЛ 15 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате столиц еще двух афганских провинций Парван и Нуристан.Согласно заявлению представителя движения Забиуллы Муджахида, опубликованном в его Twitter-аккаунте, боевики взяли под свой контроль города Чарикара и Парун, которые являются центрами провинций Парван и Нуристан соответственно. Вместе с основными госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.Ранее в воскресенье агентство Пажвак со ссылкой на полицию сообщило, что сотни заключенных сбежали из главной тюрьмы города Чарикара. Причиной побега стала халатность начальника тюрьмы.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, талибан, афганистан, парван, россия
17:00 15.08.2021 (обновлено: 17:01 15.08.2021)
Талибы захватили центры еще двух провинций в Афганистане
Талибы захватили центры провинций Парван и Нуристан в Афганистане