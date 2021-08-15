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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/talib-1745802802.html
В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры талибов с властями
В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры талибов с властями - РИА Новости, 15.08.2021
В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры талибов с властями
Делегация движения "Талибан"* прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T12:24
2021-08-15T12:52
в мире
кабул (город)
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Делегация движения "Талибан"* прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.Утверждается, что после вступления талибов в столицу стороны обсуждают состав временного правительства. По данным местных СМИ, его возглавит экс-глава МВД республики и бывший посол Афганистана в ФРГ Али Ахмад Джалали.Также сообщается, что президент Ашраф Гани сегодня сложит полномочия.Ранее стало известно, что боевики вплотную подошли к Кабулу. Поступала информация о боях на южных и северных окраинах столицы, а также о том, что смена власти, напротив, проходит мирно. Талибы заявили, что правительство республики будет отвечать за безопасность до завершения переходного процесса. Силы "Талибана"* заняли все крупные города республики и контролируют пограничные переходы. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не готовит эвакуацию сотрудников посольства. По его словам, дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210815/talib-1745800771.html
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Кабул без света: боевики Талибана продвигаются к столице Афганистана
По сообщениям СМИ, в Кабуле — блэкаут. Талибы*, как сообщается, перерезают линии электропередач по мере продвижения к столице Афганистана. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
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в мире, кабул (город)
12:24 15.08.2021 (обновлено: 12:52 15.08.2021)
 
В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры талибов с властями

Талибы прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан" (запрещено в России)
Табличка на столе представителей движения Талибан (запрещено в России) - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Делегация движения "Талибан"* прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.
Утверждается, что после вступления талибов в столицу стороны обсуждают состав временного правительства. По данным местных СМИ, его возглавит экс-глава МВД республики и бывший посол Афганистана в ФРГ Али Ахмад Джалали.
Боевики радикального движения Талибан (запрещено в России) в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 11:50Обострение ситуации в Афганистане
Талибы заявили, что не намерены мстить властям
Также сообщается, что президент Ашраф Гани сегодня сложит полномочия.
Ранее стало известно, что боевики вплотную подошли к Кабулу. Поступала информация о боях на южных и северных окраинах столицы, а также о том, что смена власти, напротив, проходит мирно. Талибы заявили, что правительство республики будет отвечать за безопасность до завершения переходного процесса.
Силы "Талибана"* заняли все крупные города республики и контролируют пограничные переходы.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не готовит эвакуацию сотрудников посольства. По его словам, дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".
Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)
 
 
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