https://ria.ru/20210815/talib-1745802802.html

В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры талибов с властями

В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры талибов с властями - РИА Новости, 15.08.2021

В президентском дворце в Кабуле проходят переговоры талибов с властями

Делегация движения "Талибан"* прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T12:24

2021-08-15T12:24

2021-08-15T12:52

в мире

кабул (город)

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Делегация движения "Талибан"* прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.Утверждается, что после вступления талибов в столицу стороны обсуждают состав временного правительства. По данным местных СМИ, его возглавит экс-глава МВД республики и бывший посол Афганистана в ФРГ Али Ахмад Джалали.Также сообщается, что президент Ашраф Гани сегодня сложит полномочия.Ранее стало известно, что боевики вплотную подошли к Кабулу. Поступала информация о боях на южных и северных окраинах столицы, а также о том, что смена власти, напротив, проходит мирно. Талибы заявили, что правительство республики будет отвечать за безопасность до завершения переходного процесса. Силы "Талибана"* заняли все крупные города республики и контролируют пограничные переходы. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не готовит эвакуацию сотрудников посольства. По его словам, дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210815/talib-1745800771.html

кабул (город)

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Кабул без света: боевики Талибана продвигаются к столице Афганистана По сообщениям СМИ, в Кабуле — блэкаут. Талибы*, как сообщается, перерезают линии электропередач по мере продвижения к столице Афганистана. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T12:24 true PT0M37S

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в мире, кабул (город)