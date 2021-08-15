https://ria.ru/20210815/talib-1745800771.html

Талибы заявили, что не намерены мстить властям

Талибы заявили, что не намерены мстить властям - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы заявили, что не намерены мстить властям

Радикальное движение "Талибан"* заявило, что не намерено никому мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:50

2021-08-15T11:50

2021-08-15T11:58

в мире

кабул (город)

талибан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило, что не намерено никому мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности.В заявлении в Twitter талибы призвали сотрудников администрации в столице Афганистана не бежать из страны.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия".* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745673340.html

кабул (город)

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в мире, кабул (город), талибан