https://ria.ru/20210815/talib-1745800771.html
Талибы заявили, что не намерены мстить властям
Талибы заявили, что не намерены мстить властям - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы заявили, что не намерены мстить властям
Радикальное движение "Талибан"* заявило, что не намерено никому мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:50
2021-08-15T11:50
2021-08-15T11:58
в мире
кабул (город)
талибан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило, что не намерено никому мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности.В заявлении в Twitter талибы призвали сотрудников администрации в столице Афганистана не бежать из страны.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия".* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745673340.html
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в мире, кабул (город), талибан
11:50 15.08.2021 (обновлено: 11:58 15.08.2021)
Талибы заявили, что не намерены мстить властям
Талибы заявили, что не будут мстить и пообещали безопасность чиновникам в Кабуле