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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/talib-1745794274.html
AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане
AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане
Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль все пограничные переходы Афганистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:24
2021-08-15T10:43
в мире
кабул (город)
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль все пограничные переходы Афганистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.Отмечается, что теперь страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.Ранее сообщалось, что талибы захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх на границе с Узбекистаном и крупнейший город на севере страны. Кроме того, силы радикального движения без сопротивления заняли Джелалабад в восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.Таким образом, из крупных городов под контролем правительства остался только Кабул.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.В западных СМИ со ссылкой на источники в американской разведке появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул. Комментируя эти сведения, посольство России в афганской столице заявило РИА Новости, что охрану дипмиссии усилили, а эвакуировать сотрудников пока не планировали.* Террористическая организация, запрещена в России
кабул (город)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кабул без света: боевики Талибана продвигаются к столице Афганистана
По сообщениям СМИ, в Кабуле — блэкаут. Талибы*, как сообщается, перерезают линии электропередач по мере продвижения к столице Афганистана. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, кабул (город), афганистан, видео
AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль все пограничные переходы Афганистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.
2021-08-15T10:24
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10:24 15.08.2021 (обновлено: 10:43 15.08.2021)
 
AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане

AP: талибы контролируют все погранпереходы в Афганистане, покинуть страну можно только из Кабула

© AFP 2021Боевики "Талибана"* на улицах Герата
Боевики Талибана* на улицах Герата - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AFP 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль все пограничные переходы Афганистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.
Отмечается, что теперь страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.
Ранее сообщалось, что талибы захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх на границе с Узбекистаном и крупнейший город на севере страны. Кроме того, силы радикального движения без сопротивления заняли Джелалабад в восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.
Таким образом, из крупных городов под контролем правительства остался только Кабул.
Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
В западных СМИ со ссылкой на источники в американской разведке появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул. Комментируя эти сведения, посольство России в афганской столице заявило РИА Новости, что охрану дипмиссии усилили, а эвакуировать сотрудников пока не планировали.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)Афганистан
 
 
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