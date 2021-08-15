https://ria.ru/20210815/talib-1745794274.html
AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане
AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане
Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль все пограничные переходы Афганистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:24
2021-08-15T10:24
2021-08-15T10:43
в мире
кабул (город)
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль все пограничные переходы Афганистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.Отмечается, что теперь страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.Ранее сообщалось, что талибы захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх на границе с Узбекистаном и крупнейший город на севере страны. Кроме того, силы радикального движения без сопротивления заняли Джелалабад в восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.Таким образом, из крупных городов под контролем правительства остался только Кабул.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.В западных СМИ со ссылкой на источники в американской разведке появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул. Комментируя эти сведения, посольство России в афганской столице заявило РИА Новости, что охрану дипмиссии усилили, а эвакуировать сотрудников пока не планировали.* Террористическая организация, запрещена в России
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кабул без света: боевики Талибана продвигаются к столице Афганистана
По сообщениям СМИ, в Кабуле — блэкаут. Талибы*, как сообщается, перерезают линии электропередач по мере продвижения к столице Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
2021-08-15T10:24
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-15T10:24
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, кабул (город), афганистан, видео
10:24 15.08.2021 (обновлено: 10:43 15.08.2021)
AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане
AP: талибы контролируют все погранпереходы в Афганистане, покинуть страну можно только из Кабула