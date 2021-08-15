https://ria.ru/20210815/talib-1745794274.html

AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане

AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021

AP: талибы взяли под контроль все погранпереходы в Афганистане

Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль все пограничные переходы Афганистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T10:24

2021-08-15T10:24

2021-08-15T10:43

в мире

кабул (город)

афганистан

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745580238_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ab59aa97c13f1b86d3e393f28e383dd3.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль все пограничные переходы Афганистана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.Отмечается, что теперь страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.Ранее сообщалось, что талибы захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх на границе с Узбекистаном и крупнейший город на севере страны. Кроме того, силы радикального движения без сопротивления заняли Джелалабад в восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.Таким образом, из крупных городов под контролем правительства остался только Кабул.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.В западных СМИ со ссылкой на источники в американской разведке появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул. Комментируя эти сведения, посольство России в афганской столице заявило РИА Новости, что охрану дипмиссии усилили, а эвакуировать сотрудников пока не планировали.* Террористическая организация, запрещена в России

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кабул без света: боевики Талибана продвигаются к столице Афганистана По сообщениям СМИ, в Кабуле — блэкаут. Талибы*, как сообщается, перерезают линии электропередач по мере продвижения к столице Афганистана. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T10:24 true PT0M37S

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-15T10:24 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, видео