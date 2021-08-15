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Около кабульского аэропорта произошла стрельба

Около кабульского аэропорта произошла стрельба - РИА Новости, 16.08.2021

Около кабульского аэропорта произошла стрельба

Стрельба произошла в окрестностях аэропорта Кабула, где происходит эвакуация сотрудников дипмиссий, передает телеканал Аl-Arabiya. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-15T23:54

2021-08-15T23:54

2021-08-16T00:42

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Стрельба произошла в окрестностях аэропорта Кабула, где происходит эвакуация сотрудников дипмиссий, передает телеканал Аl-Arabiya.CNN сообщает, что американские военные в бой не вступали, нападения на них никто не совершал. По данным телеканала, в аэропорту остаются турецкие силы, которые занимаются обеспечением безопасности. Неназванный источник отметил, что американские военные смогут военные могут вывозить из Кабула около пяти тысяч человек в день.По словам представителя министерства обороны, полеты гражданских и военных самолетов продолжаются, хотя и с задержками и перерывами.Как передает Al-Jazeera, в аэропорту царит хаос, на кадрах, публикуемых в соцсетях, видно, что на его территории находятся толпы гражданских лиц.Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контр* Террористическая группировка, запрещенная в России

кабул (город)

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры 2021-08-15T23:54 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия