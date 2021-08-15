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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/strelba-1745854605.html
Около кабульского аэропорта произошла стрельба
Около кабульского аэропорта произошла стрельба - РИА Новости, 16.08.2021
Около кабульского аэропорта произошла стрельба
Стрельба произошла в окрестностях аэропорта Кабула, где происходит эвакуация сотрудников дипмиссий, передает телеканал Аl-Arabiya. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-15T23:54
2021-08-16T00:42
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Стрельба произошла в окрестностях аэропорта Кабула, где происходит эвакуация сотрудников дипмиссий, передает телеканал Аl-Arabiya.CNN сообщает, что американские военные в бой не вступали, нападения на них никто не совершал. По данным телеканала, в аэропорту остаются турецкие силы, которые занимаются обеспечением безопасности. Неназванный источник отметил, что американские военные смогут военные могут вывозить из Кабула около пяти тысяч человек в день.По словам представителя министерства обороны, полеты гражданских и военных самолетов продолжаются, хотя и с задержками и перерывами.Как передает Al-Jazeera, в аэропорту царит хаос, на кадрах, публикуемых в соцсетях, видно, что на его территории находятся толпы гражданских лиц.Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контр* Террористическая группировка, запрещенная в России
кабул (город)
афганистан
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60
Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
23:54 15.08.2021 (обновлено: 00:42 16.08.2021)
 
Около кабульского аэропорта произошла стрельба

Аl-Arabiya: около аэропорта Кабула, где проходит эвакуация сотрудников дипмиссий, произошла стрельба

© Flickr / pthreadМеждународный аэропорт Кабула "Хаджи Раваш"
Международный аэропорт Кабула Хаджи Раваш - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Flickr / pthread
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Стрельба произошла в окрестностях аэропорта Кабула, где происходит эвакуация сотрудников дипмиссий, передает телеканал Аl-Arabiya.
CNN сообщает, что американские военные в бой не вступали, нападения на них никто не совершал. По данным телеканала, в аэропорту остаются турецкие силы, которые занимаются обеспечением безопасности. Неназванный источник отметил, что американские военные смогут военные могут вывозить из Кабула около пяти тысяч человек в день.

По словам представителя министерства обороны, полеты гражданских и военных самолетов продолжаются, хотя и с задержками и перерывами.
Как передает Al-Jazeera, в аэропорту царит хаос, на кадрах, публикуемых в соцсетях, видно, что на его территории находятся толпы гражданских лиц.
Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контр
* Террористическая группировка, запрещенная в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанРоссия
 
 
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