https://ria.ru/20210815/strelba-1745854605.html
Около кабульского аэропорта произошла стрельба
Около кабульского аэропорта произошла стрельба - РИА Новости, 16.08.2021
Около кабульского аэропорта произошла стрельба
Стрельба произошла в окрестностях аэропорта Кабула, где происходит эвакуация сотрудников дипмиссий, передает телеканал Аl-Arabiya. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-15T23:54
2021-08-15T23:54
2021-08-16T00:42
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/48996/42/489964213_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_0135d607c528dd78efe342918d45073d.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Стрельба произошла в окрестностях аэропорта Кабула, где происходит эвакуация сотрудников дипмиссий, передает телеканал Аl-Arabiya.CNN сообщает, что американские военные в бой не вступали, нападения на них никто не совершал. По данным телеканала, в аэропорту остаются турецкие силы, которые занимаются обеспечением безопасности. Неназванный источник отметил, что американские военные смогут военные могут вывозить из Кабула около пяти тысяч человек в день.По словам представителя министерства обороны, полеты гражданских и военных самолетов продолжаются, хотя и с задержками и перерывами.Как передает Al-Jazeera, в аэропорту царит хаос, на кадрах, публикуемых в соцсетях, видно, что на его территории находятся толпы гражданских лиц.Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контр* Террористическая группировка, запрещенная в России
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/48996/42/489964213_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_d7bc29e6147ff4c9f56d1eb6fe2173b2.jpg
Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
2021-08-15T23:54
true
PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
23:54 15.08.2021 (обновлено: 00:42 16.08.2021)
Около кабульского аэропорта произошла стрельба
Аl-Arabiya: около аэропорта Кабула, где проходит эвакуация сотрудников дипмиссий, произошла стрельба