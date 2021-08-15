Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210815/smartfon-1745786752.html
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на смартфон
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на смартфон - РИА Новости, 15.08.2021
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на смартфон
Большинство россиян готовы потратить на покупку мобильного телефона до 30 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия",... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T08:09
2021-08-15T08:09
общество
технологии
синергия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Большинство россиян готовы потратить на покупку мобильного телефона до 30 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Центр провел исследование в период с июля по август среди 5 тысяч россиян по всей стране."Для 35,9% граждан России приемлемая цена на смартфон составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Еще 21,4% респондентов готовы потратить на мобильный телефон не более 15 тысяч рублей, а 10,3% — до 90 тысяч рублей", - выяснили эксперты.Около 12,8% опрошенных сообщили, что для них оптимальная стоимость смартфона колеблется в районе 30–45 тысяч рублей. Почти каждый десятый россиянин (9,4%) может позволить себе гаджет за 45–60 тысяч рублей, еще 6% — за 60–75 тысяч рублей. При этом лишь 4,2% опрошенных готовы выложить за мобильный телефон 75-90 тысяч рублей.Почти три четверти россиян (73,5%) отрицательно относятся к приобретению смартфона в кредит, а абсолютное большинство (87,1%) никогда не покупали подержанное устройство и не планируют этого делать.Согласно результатам исследования, 5,2% россиян покупают новый смартфон ежегодно, 17,1% - раз в два года. Большинство граждан (77,7%) пользуются мобильными устройствами в течение трех-пяти лет.Самыми распространенными поводами для покупки нового телефона являются: медленная работа или неисправность старого смартфона (65%), появление модели с новыми характеристиками (17,9%), дефекты корпуса или экрана устройства (12,8%), желание следовать трендам (4,3%).
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/smartfon-1745513627.html
https://ria.ru/20210812/whatsapp-1745446823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, синергия, россия
08:09 15.08.2021
 
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на смартфон

Центр университета "Синергия": большинство россиян готовы потратить на смартфон до 30 тысяч рублей

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Fotolia / kantver
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Большинство россиян готовы потратить на покупку мобильного телефона до 30 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Центр провел исследование в период с июля по август среди 5 тысяч россиян по всей стране.
"Для 35,9% граждан России приемлемая цена на смартфон составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Еще 21,4% респондентов готовы потратить на мобильный телефон не более 15 тысяч рублей, а 10,3% — до 90 тысяч рублей", - выяснили эксперты.
Около 12,8% опрошенных сообщили, что для них оптимальная стоимость смартфона колеблется в районе 30–45 тысяч рублей. Почти каждый десятый россиянин (9,4%) может позволить себе гаджет за 45–60 тысяч рублей, еще 6% — за 60–75 тысяч рублей. При этом лишь 4,2% опрошенных готовы выложить за мобильный телефон 75-90 тысяч рублей.
Молодой человек пользуется мобильным телефоном за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 17:20Сказано в эфире
Эксперт рассказал, как безопасно использовать смартфон за рулем
Почти три четверти россиян (73,5%) отрицательно относятся к приобретению смартфона в кредит, а абсолютное большинство (87,1%) никогда не покупали подержанное устройство и не планируют этого делать.
Согласно результатам исследования, 5,2% россиян покупают новый смартфон ежегодно, 17,1% - раз в два года. Большинство граждан (77,7%) пользуются мобильными устройствами в течение трех-пяти лет.
Самыми распространенными поводами для покупки нового телефона являются: медленная работа или неисправность старого смартфона (65%), появление модели с новыми характеристиками (17,9%), дефекты корпуса или экрана устройства (12,8%), желание следовать трендам (4,3%).
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 11:16Наука
Смартфоны Samsung получили эксклюзивную функцию в WhatsApp
 
ОбществоТехнологииСинергияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым
06:57В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
06:51В "Талибане"* заявили, что боевикам приказали защищать жизни афганцев
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
Лента новостейМолния