https://ria.ru/20210815/smartfon-1745786752.html
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на смартфон
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на смартфон - РИА Новости, 15.08.2021
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на смартфон
Большинство россиян готовы потратить на покупку мобильного телефона до 30 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия",... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T08:09
2021-08-15T08:09
2021-08-15T08:09
общество
технологии
синергия
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Большинство россиян готовы потратить на покупку мобильного телефона до 30 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Центр провел исследование в период с июля по август среди 5 тысяч россиян по всей стране."Для 35,9% граждан России приемлемая цена на смартфон составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Еще 21,4% респондентов готовы потратить на мобильный телефон не более 15 тысяч рублей, а 10,3% — до 90 тысяч рублей", - выяснили эксперты.Около 12,8% опрошенных сообщили, что для них оптимальная стоимость смартфона колеблется в районе 30–45 тысяч рублей. Почти каждый десятый россиянин (9,4%) может позволить себе гаджет за 45–60 тысяч рублей, еще 6% — за 60–75 тысяч рублей. При этом лишь 4,2% опрошенных готовы выложить за мобильный телефон 75-90 тысяч рублей.Почти три четверти россиян (73,5%) отрицательно относятся к приобретению смартфона в кредит, а абсолютное большинство (87,1%) никогда не покупали подержанное устройство и не планируют этого делать.Согласно результатам исследования, 5,2% россиян покупают новый смартфон ежегодно, 17,1% - раз в два года. Большинство граждан (77,7%) пользуются мобильными устройствами в течение трех-пяти лет.Самыми распространенными поводами для покупки нового телефона являются: медленная работа или неисправность старого смартфона (65%), появление модели с новыми характеристиками (17,9%), дефекты корпуса или экрана устройства (12,8%), желание следовать трендам (4,3%).
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/smartfon-1745513627.html
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общество, технологии, синергия, россия
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на смартфон
Центр университета "Синергия": большинство россиян готовы потратить на смартфон до 30 тысяч рублей
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Большинство россиян готовы потратить на покупку мобильного телефона до 30 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия
", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Центр провел исследование в период с июля по август среди 5 тысяч россиян по всей стране.
"Для 35,9% граждан России
приемлемая цена на смартфон составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Еще 21,4% респондентов готовы потратить на мобильный телефон не более 15 тысяч рублей, а 10,3% — до 90 тысяч рублей", - выяснили эксперты.
Около 12,8% опрошенных сообщили, что для них оптимальная стоимость смартфона колеблется в районе 30–45 тысяч рублей. Почти каждый десятый россиянин (9,4%) может позволить себе гаджет за 45–60 тысяч рублей, еще 6% — за 60–75 тысяч рублей. При этом лишь 4,2% опрошенных готовы выложить за мобильный телефон 75-90 тысяч рублей.
Почти три четверти россиян (73,5%) отрицательно относятся к приобретению смартфона в кредит, а абсолютное большинство (87,1%) никогда не покупали подержанное устройство и не планируют этого делать.
Согласно результатам исследования, 5,2% россиян покупают новый смартфон ежегодно, 17,1% - раз в два года. Большинство граждан (77,7%) пользуются мобильными устройствами в течение трех-пяти лет.
Самыми распространенными поводами для покупки нового телефона являются: медленная работа или неисправность старого смартфона (65%), появление модели с новыми характеристиками (17,9%), дефекты корпуса или экрана устройства (12,8%), желание следовать трендам (4,3%).