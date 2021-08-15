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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/slutskiy-1745809452.html
Слуцкий призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию в Афганистане
Слуцкий призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
Слуцкий призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию в Афганистане
Ситуация в Афганистане требует оперативного вмешательства Совбеза ООН, нельзя допустить усиления террористической угрозы вблизи России и стран ОДКБ, заявил... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T13:40
2021-08-15T13:50
в мире
афганистан
леонид слуцкий (политик)
обострение ситуации в афганистане
талибан
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане требует оперативного вмешательства Совбеза ООН, нельзя допустить усиления террористической угрозы вблизи России и стран ОДКБ, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Ситуация требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Важно предотвратить новую гуманитарную катастрофу и усиление угрозы безопасности и стабильности в регионе", - констатировал Слуцкий.Политик подчеркнул, что нельзя допустить существование террористической угрозы близ границ России и стран-партнеров ОДКБ. Чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, "теперь необходимо наращивать дипломатические усилия всего мирового сообщества"."Для России здесь ключевым вопросом остается общая безопасность. Нельзя допустить создание нового очага терроризма в непосредственной близости российских границ и наших партнеров в рамках ОДКБ", - отметил он.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики движения "Талибан"* позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, афганистан, леонид слуцкий (политик), талибан
13:40 15.08.2021 (обновлено: 13:50 15.08.2021)
 
Слуцкий призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию в Афганистане

Депутат Госдумы Слуцкий: ситуация в Афганистане требует вмешательства Совбеза ООН

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане требует оперативного вмешательства Совбеза ООН, нельзя допустить усиления террористической угрозы вблизи России и стран ОДКБ, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Ситуация требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Важно предотвратить новую гуманитарную катастрофу и усиление угрозы безопасности и стабильности в регионе", - констатировал Слуцкий.
Политик подчеркнул, что нельзя допустить существование террористической угрозы близ границ России и стран-партнеров ОДКБ. Чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, "теперь необходимо наращивать дипломатические усилия всего мирового сообщества".
"Для России здесь ключевым вопросом остается общая безопасность. Нельзя допустить создание нового очага терроризма в непосредственной близости российских границ и наших партнеров в рамках ОДКБ", - отметил он.
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Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики движения "Талибан"* позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреАфганистанЛеонид Слуцкий (политик)Талибан
 
 
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