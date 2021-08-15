13:40 15.08.2021 (обновлено: 13:50 15.08.2021)
Слуцкий призвал Совбез ООН вмешаться в ситуацию в Афганистане
Депутат Госдумы Слуцкий: ситуация в Афганистане требует вмешательства Совбеза ООН
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане требует оперативного вмешательства Совбеза ООН, нельзя допустить усиления террористической угрозы вблизи России и стран ОДКБ, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Ситуация требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Важно предотвратить новую гуманитарную катастрофу и усиление угрозы безопасности и стабильности в регионе", - констатировал Слуцкий.
Политик подчеркнул, что нельзя допустить существование террористической угрозы близ границ России и стран-партнеров ОДКБ. Чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, "теперь необходимо наращивать дипломатические усилия всего мирового сообщества".
"Для России здесь ключевым вопросом остается общая безопасность. Нельзя допустить создание нового очага терроризма в непосредственной близости российских границ и наших партнеров в рамках ОДКБ", - отметил он.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики движения "Талибан"* позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
* Запрещенная в России террористическая организация