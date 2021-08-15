https://ria.ru/20210815/skver-1745803512.html

Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города

Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города - РИА Новости, 15.08.2021

Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города

Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T12:33

2021-08-15T12:33

2021-08-15T12:33

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Петр Бирюков."В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приводим в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы. Там появятся прогулочная зона с уличными качелями, для любителей активного отдыха делаем спортивные площадки, запланировано обустройство и двух детских площадок с современным игровым оборудованием", - сказал он.По словам вице-мэра, в рамках благоустройства в сквере будут максимально сохранены существующие, высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 1940-х годов."Надеемся, что обновленный Репинский сквер станет популярным местом для прогулок и отдыха москвичей и гостей столицы. Дополнительно организуем проход от Болотной набережной, в результате появится новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной", - отметил Бирюков.

https://ria.ru/20210814/biryukov-1745732701.html

москва

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы