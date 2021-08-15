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Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города
Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города - РИА Новости, 15.08.2021
Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города
Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T12:33
2021-08-15T12:33
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Петр Бирюков."В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приводим в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы. Там появятся прогулочная зона с уличными качелями, для любителей активного отдыха делаем спортивные площадки, запланировано обустройство и двух детских площадок с современным игровым оборудованием", - сказал он.По словам вице-мэра, в рамках благоустройства в сквере будут максимально сохранены существующие, высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 1940-х годов."Надеемся, что обновленный Репинский сквер станет популярным местом для прогулок и отдыха москвичей и гостей столицы. Дополнительно организуем проход от Болотной набережной, в результате появится новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной", - отметил Бирюков.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:33 15.08.2021
 
Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города

Заммэра Москвы Бирюков: благоустройство Репинского сквера завершат ко Дню города

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыРепинский сквер
Репинский сквер
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Петр Бирюков.
"В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приводим в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы. Там появятся прогулочная зона с уличными качелями, для любителей активного отдыха делаем спортивные площадки, запланировано обустройство и двух детских площадок с современным игровым оборудованием", - сказал он.
По словам вице-мэра, в рамках благоустройства в сквере будут максимально сохранены существующие, высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 1940-х годов.
"Надеемся, что обновленный Репинский сквер станет популярным местом для прогулок и отдыха москвичей и гостей столицы. Дополнительно организуем проход от Болотной набережной, в результате появится новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной", - отметил Бирюков.
Работы по благоустройству набережных на острове Балчуг в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 11:35Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: завершаются работы по комплексному благоустройству острова Балчуг
 
МоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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