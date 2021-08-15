https://ria.ru/20210815/servis-1745829240.html

Суд заблокировал сервис "Глаз Бога"

Суд заблокировал сервис "Глаз Бога" - РИА Новости, 15.08.2021

Суд заблокировал сервис "Глаз Бога"

Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь признал незаконной работу сервиса "Глаз Бога", решение опубликовано на официальном портале судов... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T17:44

2021-08-15T17:44

2021-08-15T20:26

происшествия

технологии

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь признал незаконной работу сервиса "Глаз Бога", решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции.Там отмечается, что о блокировке просила столичная прокуратура. Это уже вторая попытка ведомства добиться запрета работы сервиса по поиску персональных данных — в первый раз в иске и, соответственно, в решении был указан клон бота."Признать информацию, размещенную <...> на интернет-сайтах <...>, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", — сказано в решении суда.Там же есть указание Роскомнадзору ограничить доступ к сайтам.Иск о блокировке ведомство подало к Евгению Антипову — основателю Telegram-бота "Глаз Бога".Поводом для предыдущего иска, по словам Антипова, стала жалоба одного из пользователей мессенджера. Решение о блокировке клона суд принял в начале июля.

https://ria.ru/20210804/roskomnadzor-1744425876.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия