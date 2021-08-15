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Суд заблокировал сервис "Глаз Бога"
Суд заблокировал сервис "Глаз Бога" - РИА Новости, 15.08.2021
Суд заблокировал сервис "Глаз Бога"
Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь признал незаконной работу сервиса "Глаз Бога", решение опубликовано на официальном портале судов... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T17:44
2021-08-15T20:26
происшествия
технологии
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь признал незаконной работу сервиса "Глаз Бога", решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции.Там отмечается, что о блокировке просила столичная прокуратура. Это уже вторая попытка ведомства добиться запрета работы сервиса по поиску персональных данных — в первый раз в иске и, соответственно, в решении был указан клон бота."Признать информацию, размещенную &lt;...&gt; на интернет-сайтах &lt;...&gt;, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", — сказано в решении суда.Там же есть указание Роскомнадзору ограничить доступ к сайтам.Иск о блокировке ведомство подало к Евгению Антипову — основателю Telegram-бота "Глаз Бога".Поводом для предыдущего иска, по словам Антипова, стала жалоба одного из пользователей мессенджера. Решение о блокировке клона суд принял в начале июля.
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происшествия, технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
17:44 15.08.2021 (обновлено: 20:26 15.08.2021)
 
Суд заблокировал сервис "Глаз Бога"

Таганский суд Москвы признал незаконной работу сервиса "Глаз Бога"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь признал незаконной работу сервиса "Глаз Бога", решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции.
Там отмечается, что о блокировке просила столичная прокуратура. Это уже вторая попытка ведомства добиться запрета работы сервиса по поиску персональных данных — в первый раз в иске и, соответственно, в решении был указан клон бота.
"Признать информацию, размещенную <...> на интернет-сайтах <...>, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", — сказано в решении суда.
Там же есть указание Роскомнадзору ограничить доступ к сайтам.
Иск о блокировке ведомство подало к Евгению Антипову — основателю Telegram-бота "Глаз Бога".
Поводом для предыдущего иска, по словам Антипова, стала жалоба одного из пользователей мессенджера. Решение о блокировке клона суд принял в начале июля.
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