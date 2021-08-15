Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/sanktsii-1745824313.html
Блинкен пригрозил "Талибану"* санкциями
Блинкен пригрозил "Талибану"* санкциями - РИА Новости, 15.08.2021
Блинкен пригрозил "Талибану"* санкциями
Санкции последуют в отношении движения "Талибан"*, если оно, придя к власти в Афганистане, не будет поддерживать права народа республики, заявил госсекретарь... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:52
2021-08-15T16:52
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
энтони блинкен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Санкции последуют в отношении движения "Талибан"*, если оно, придя к власти в Афганистане, не будет поддерживать права народа республики, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Если он ("Талибан") будет руководить правительством Афганистана, поддержка международного сообщества, ничего не последует, санкции будут приняты, они не смогут путешествовать, если они не будут признавать основные права афганцев и вернутся к поддержке террористов", - заявил Блинкен в интервью CNN.* Террористическая организация, запрещенная в России
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_cc48b7b80264896209cce6cbc894be8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, энтони блинкен, россия
16:52 15.08.2021
 
Блинкен пригрозил "Талибану"* санкциями

Госсекретарь США Блинкен: если "Талибан"* не будет поддерживать права афганцев, США введут санкции

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Санкции последуют в отношении движения "Талибан"*, если оно, придя к власти в Афганистане, не будет поддерживать права народа республики, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Если он ("Талибан") будет руководить правительством Афганистана, поддержка международного сообщества, ничего не последует, санкции будут приняты, они не смогут путешествовать, если они не будут признавать основные права афганцев и вернутся к поддержке террористов", - заявил Блинкен в интервью CNN.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреСШАТалибанАфганистанЭнтони БлинкенРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым
06:57В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
06:51В "Талибане"* заявили, что боевикам приказали защищать жизни афганцев
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
Лента новостейМолния