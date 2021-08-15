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Блинкен пригрозил "Талибану"* санкциями
Блинкен пригрозил "Талибану"* санкциями - РИА Новости, 15.08.2021
Блинкен пригрозил "Талибану"* санкциями
Санкции последуют в отношении движения "Талибан"*, если оно, придя к власти в Афганистане, не будет поддерживать права народа республики, заявил госсекретарь... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:52
2021-08-15T16:52
2021-08-15T16:52
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Санкции последуют в отношении движения "Талибан"*, если оно, придя к власти в Афганистане, не будет поддерживать права народа республики, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Если он ("Талибан") будет руководить правительством Афганистана, поддержка международного сообщества, ничего не последует, санкции будут приняты, они не смогут путешествовать, если они не будут признавать основные права афганцев и вернутся к поддержке террористов", - заявил Блинкен в интервью CNN.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, энтони блинкен, россия
Блинкен пригрозил "Талибану"* санкциями
Госсекретарь США Блинкен: если "Талибан"* не будет поддерживать права афганцев, США введут санкции