Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210815/rost-1745816627.html
В США удивились темпам роста российской экономики
В США удивились темпам роста российской экономики - РИА Новости, 15.08.2021
В США удивились темпам роста российской экономики
После отмены ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года. Об этом сообщает... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T15:26
2021-08-15T16:14
экономика
morgan stanley
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155315/49/1553154970_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_28eda4b353fe3e618fb448d6af8e4fc2.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. После отмены ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года. Об этом сообщает Bloomberg.Валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале увеличился на 10,3%, значительно выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство, говорится в статье."Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось", — отметил экономист Скотт Джонсон.Агентство Morgan Stanley, в свою очередь, скорректировало прогноз по росту российского ВВП, повысив его до 4,6% в 2021 году и 3,2% в 2022 году "с учетом неожиданно позитивных данных и более конструктивного прогноза цен на нефть".По мнению экспертов, в третьем квартале увеличение валового внутреннего продукта страны продолжится, но с более низкими темпами, поскольку положительные эффекты от снятия карантинных ограничений постепенно сойдут на нет.
https://ria.ru/20210802/gosdolg-1743951333.html
https://ria.ru/20210806/putin-1744771088.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155315/49/1553154970_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3a688d08601caa5bc136dce384360179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, morgan stanley , россия
15:26 15.08.2021 (обновлено: 16:14 15.08.2021)
 
В США удивились темпам роста российской экономики

Bloomberg: российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. После отмены ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года. Об этом сообщает Bloomberg.
Валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале увеличился на 10,3%, значительно выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство, говорится в статье.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 11:06
Bloomberg: США оказались на пороге дефолта
"Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось", — отметил экономист Скотт Джонсон.
Агентство Morgan Stanley, в свою очередь, скорректировало прогноз по росту российского ВВП, повысив его до 4,6% в 2021 году и 3,2% в 2022 году "с учетом неожиданно позитивных данных и более конструктивного прогноза цен на нефть".
По мнению экспертов, в третьем квартале увеличение валового внутреннего продукта страны продолжится, но с более низкими темпами, поскольку положительные эффекты от снятия карантинных ограничений постепенно сойдут на нет.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 20:50
Рост инфляции в США отражается на всей мировой экономике, заявил Путин
 
ЭкономикаMorgan StanleyРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым
06:57В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
06:51В "Талибане"* заявили, что боевикам приказали защищать жизни афганцев
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
Лента новостейМолния