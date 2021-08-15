https://ria.ru/20210815/rost-1745816627.html

В США удивились темпам роста российской экономики

В США удивились темпам роста российской экономики - РИА Новости, 15.08.2021

В США удивились темпам роста российской экономики

После отмены ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года. Об этом сообщает... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T15:26

2021-08-15T15:26

2021-08-15T16:14

экономика

morgan stanley

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. После отмены ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года. Об этом сообщает Bloomberg.Валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале увеличился на 10,3%, значительно выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство, говорится в статье."Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось", — отметил экономист Скотт Джонсон.Агентство Morgan Stanley, в свою очередь, скорректировало прогноз по росту российского ВВП, повысив его до 4,6% в 2021 году и 3,2% в 2022 году "с учетом неожиданно позитивных данных и более конструктивного прогноза цен на нефть".По мнению экспертов, в третьем квартале увеличение валового внутреннего продукта страны продолжится, но с более низкими темпами, поскольку положительные эффекты от снятия карантинных ограничений постепенно сойдут на нет.

https://ria.ru/20210802/gosdolg-1743951333.html

https://ria.ru/20210806/putin-1744771088.html

россия

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экономика, morgan stanley , россия