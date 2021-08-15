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"Роскосмос" не стал обвинять астронавта в сверлении "дырки" в "Союзе"
"Роскосмос" не стал обвинять астронавта в сверлении "дырки" в "Союзе" - РИА Новости, 15.08.2021
"Роскосмос" не стал обвинять астронавта в сверлении "дырки" в "Союзе"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что госкорпорация не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в сверлении отверстия РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T05:38
2021-08-15T05:38
2021-08-15T06:07
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что госкорпорация не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в сверлении отверстия в корабле "Союз МС-09" при полете на Международной космической станции (МКС) в 2018 году.Так он ответил на высказывание высказывание одного из подписчиков, что в адрес астронавта якобы поступили соответствующие заявления.Ранее помощник главы НАСА по пилотируемым полетам Кэти Лидерс заявила, что США отвергают предположения о психологических и медицинских проблемах у астронавтов НАСА на МКС, побудивших Ауньон-Чэнселлор просверлить отверстие в "Союзе".Тридцатого августа 2018 года в обшивке российского корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС с восьмого июня, экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а одиннадцатого декабря взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека "Союза", для чего им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю для расследования причин появления "дырки".Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что причина появления "дырки" понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. Затем пресс-служба госкорпорации уточнила, что причину объявят следственные органы.
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05:38 15.08.2021 (обновлено: 06:07 15.08.2021)
"Роскосмос" не стал обвинять астронавта в сверлении "дырки" в "Союзе"
Рогозин: "Роскосмос" не обвиняет астронавта США в сверлении "дырки" в "Союзе МС-09" в 2018 году