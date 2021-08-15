https://ria.ru/20210815/ranenye-1745854211.html
В итальянский медицинский центр в Кабуле доставили около 80 раненых
В итальянский медицинский центр в Кабуле доставили около 80 раненых - РИА Новости, 15.08.2021
В итальянский медицинский центр в Кабуле доставили около 80 раненых
Около 80 пострадавших доставлено в клинику итальянской неправительственной организации Emergency, которая расположена в афганской столице Кабуле, следует из... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:50
2021-08-15T23:50
2021-08-15T23:50
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
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афганистан
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РИМ, 15 авг - РИА Новости. Около 80 пострадавших доставлено в клинику итальянской неправительственной организации Emergency, которая расположена в афганской столице Кабуле, следует из заявления НПО."Поступили около 80 раненых. В настоящий момент наша больница заполнена, мы добавили 13 дополнительных коек и можем принимать только тяжелые случаи: пациенты, которым необходима срочная помощь для спасения жизни", - говорится в заявлении медцентра, размещенном в Twitter.Ранее организация заявляла, что в столкновениях на окраинах Кабула, куда вошли бойцы движения "Талибан"*, пострадало более 40 человек.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ушел в отставку, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая группировка. Запрещенная в России
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Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры
2021-08-15T23:50
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
В итальянский медицинский центр в Кабуле доставили около 80 раненых
Итальянская НПО Emergency: в медицинский центр в Кабуле доставили около 80 раненых