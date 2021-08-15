https://ria.ru/20210815/ranenye-1745854211.html

В итальянский медицинский центр в Кабуле доставили около 80 раненых

В итальянский медицинский центр в Кабуле доставили около 80 раненых - РИА Новости, 15.08.2021

В итальянский медицинский центр в Кабуле доставили около 80 раненых

Около 80 пострадавших доставлено в клинику итальянской неправительственной организации Emergency, которая расположена в афганской столице Кабуле, следует из... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T23:50

2021-08-15T23:50

2021-08-15T23:50

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

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РИМ, 15 авг - РИА Новости. Около 80 пострадавших доставлено в клинику итальянской неправительственной организации Emergency, которая расположена в афганской столице Кабуле, следует из заявления НПО."Поступили около 80 раненых. В настоящий момент наша больница заполнена, мы добавили 13 дополнительных коек и можем принимать только тяжелые случаи: пациенты, которым необходима срочная помощь для спасения жизни", - говорится в заявлении медцентра, размещенном в Twitter.Ранее организация заявляла, что в столкновениях на окраинах Кабула, куда вошли бойцы движения "Талибан"*, пострадало более 40 человек.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ушел в отставку, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая группировка. Запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

кабул (город)

афганистан

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Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры Талибы в Кабуле: президент ушел в отставку, идут переговоры 2021-08-15T23:50 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия