Обломок украинской ракеты мог столкнуться со спутником, считает эксперт
Эксперт МакДауэлл: обломок украинской ракеты "Зенит-2" мог столкнуться с китайским спутником
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обломок украинской ракеты-носителя "Зенит-2" мог столкнуться в космосе с китайским метеорологическим спутником Yunhai 1-02 в марте, однако аппарат пережил это и продолжил работу, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл.
Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США сообщила, что 18 марта спутник Yunhai 1-02 разрушился на орбите с образованием 21 обломка. При этом причины не уточнялись.
МакДауэлл обратил внимание, что в каталог космических объектов, публикуемый ВВС США на специализированном сайте space-track.org, добавлен объект с международным обозначением 1996-051Q и примечанием "столкнулся со спутником". По его словам, это обломок второй ступени украинской ракеты "Зенит-2", которая в сентябре 1996 года вывела на орбиту спутник радиотехнической разведки "Целина-2".
"Быстрый анализ данных показывает, что спутник Yunhai 1-02 и обломок 1996-051Q прошли в километре друг друга (то есть в пределах погрешности данных) 18 марта в 7.41 по Всемирному координированному времени (10.41 мск) точно тогда, когда 18-я эскадрилья сообщила о разрушении Yunhai", - написал МакДауэлл в Twitter.
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Он добавил, что к настоящему времени военные США зарегистрировали в космосе 37 обломков от возможного столкновения, однако Yunhai 1-02 сохранил работоспособность: он маневрирует и с него поступают сигналы.
Спутник Yunhai 1-02 был запущен 25 сентября 2019 года с космодрома Цзюцюань ракетой-носителем "Чанчжэн-2D". Согласно данным американских военных, перед разрушением спутник находился на круговой орбите около 780 километров.
Спутник был разработан China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. (CAST) для изучения океанов, изучения факторов космической среды, мониторинга стихийных бедствий, а также научных экспериментов.
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