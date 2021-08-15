https://ria.ru/20210815/rabota-1745791589.html

В России изобрели алгоритм для поиска идеальной работы

В России изобрели алгоритм для поиска идеальной работы - РИА Новости, 15.08.2021

В России изобрели алгоритм для поиска идеальной работы

Специалисты университета Национальной технологической инициативы ("Университет 20.35") создали систему для подбора работы с учетом анализа рынка и характеристик РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T09:44

2021-08-15T09:44

2021-08-15T09:44

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 15 авг —РИА Новости. Специалисты университета Национальной технологической инициативы ("Университет 20.35") создали систему для подбора работы с учетом анализа рынка и характеристик соискателя, сообщили "Известия".По мнению разработчиков, это позволит человеку быстрее определиться с направлением профессиональной деятельности. Программа будет обращать внимание на систему ценностей, моральные и этические предпочтения, так как любая работа требует универсальных навыков, которые в первую очередь зависят от личностных качеств."Это очень важный момент: чтобы человек в компании был плодотворен, он должен быть там счастлив. А будет счастлив он тогда, когда попадет в свою зону комфорта и развития", — рассказал руководитель дирекции сервисов "Развитие на основе данных" "Университета 20.35" Андрей Комиссаров.Кроме того, платформа собирает информацию об образовании, предыдущих местах работы, навыках соискателей. Затем алгоритм сопоставляет эти данные с востребованными вакансиями на рынке. Другая система формируют карту России, на которой соискателю удобно смотреть вакансии по конкретным профессиям с указанной зарплатой. Тем самым пользователь может проанализировать, в каком городе выгоднее работать.Особая ценность платформы — в том, что она учитывает все профессиональные умения человека и предлагает перечень навыков, необходимых для определенной работы.Сейчас сервис находится на стадии тестирования, затем он станет коммерческим проектом. Эксперты полагают, что от качества и удобства программы будет зависеть ее востребованность для соискателей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/golikova-1737482635.html

https://ria.ru/20210812/trudoustroystvo-1745443266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, россия