В России изобрели алгоритм для поиска идеальной работы
"Университет 20.35" разработал платформу для поиска оптимальной работы
МОСКВА, 15 авг —РИА Новости. Специалисты университета Национальной технологической инициативы ("Университет 20.35") создали систему для подбора работы с учетом анализа рынка и характеристик соискателя, сообщили "Известия".
По мнению разработчиков, это позволит человеку быстрее определиться с направлением профессиональной деятельности. Программа будет обращать внимание на систему ценностей, моральные и этические предпочтения, так как любая работа требует универсальных навыков, которые в первую очередь зависят от личностных качеств.
"Это очень важный момент: чтобы человек в компании был плодотворен, он должен быть там счастлив. А будет счастлив он тогда, когда попадет в свою зону комфорта и развития", — рассказал руководитель дирекции сервисов "Развитие на основе данных" "Университета 20.35" Андрей Комиссаров.
Кроме того, платформа собирает информацию об образовании, предыдущих местах работы, навыках соискателей. Затем алгоритм сопоставляет эти данные с востребованными вакансиями на рынке. Другая система формируют карту России, на которой соискателю удобно смотреть вакансии по конкретным профессиям с указанной зарплатой. Тем самым пользователь может проанализировать, в каком городе выгоднее работать.
Особая ценность платформы — в том, что она учитывает все профессиональные умения человека и предлагает перечень навыков, необходимых для определенной работы.
Сейчас сервис находится на стадии тестирования, затем он станет коммерческим проектом. Эксперты полагают, что от качества и удобства программы будет зависеть ее востребованность для соискателей.