https://ria.ru/20210815/putin-1745823872.html

Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021

Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T16:48

2021-08-15T16:48

2021-08-15T16:48

талибан

афганистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля."Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.В связи с этим Путин и Мирзиёев условились активизировать контакты по линии профильных министерств и ведомств. Отмечается, что президенты будут и далее поддерживать регулярный контакт друг с другом.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210815/granitsa-1745812162.html

https://ria.ru/20210815/uzbekistan-1745783752.html

афганистан

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талибан, афганистан, владимир путин, шавкат мирзиеев