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Талибы захватили еще две провинции в Афганистане
Талибы захватили еще две провинции в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы захватили еще две провинции в Афганистане
Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате еще двух центров провинций Афганистана - Бамиан и Каписы. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T13:07
2021-08-15T13:07
2021-08-15T13:14
в мире
талибан
афганистан
кабульский университет
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате еще двух центров провинций Афганистана - Бамиан и Каписы.Согласно заявлению представителя движения Забиуллы Муджахида, опубликованном в его Twitter-аккаунте, боевики захватили города Бамиан и Махмудраки, столицы провинций Бамиан и Каписа соответственно.Вместе с основными госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, талибан, афганистан, кабульский университет
13:07 15.08.2021 (обновлено: 13:14 15.08.2021)
Талибы захватили еще две провинции в Афганистане
Талибы захватили провинции Бамиан и Каписа в Афганистане