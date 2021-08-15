https://ria.ru/20210815/provintsiya-1745806159.html

Талибы захватили еще две провинции в Афганистане

Талибы захватили еще две провинции в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы захватили еще две провинции в Афганистане

Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате еще двух центров провинций Афганистана - Бамиан и Каписы. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T13:07

2021-08-15T13:07

2021-08-15T13:14

в мире

талибан

афганистан

кабульский университет

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744684951_0:412:607:753_1920x0_80_0_0_305efe59b3b6967d62f9ca251d660bfa.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате еще двух центров провинций Афганистана - Бамиан и Каписы.Согласно заявлению представителя движения Забиуллы Муджахида, опубликованном в его Twitter-аккаунте, боевики захватили города Бамиан и Махмудраки, столицы провинций Бамиан и Каписа соответственно.Вместе с основными госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.* Террористическая организация, запрещена в России

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, кабульский университет