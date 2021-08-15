https://ria.ru/20210815/prezident-1745804517.html
СМИ: президент Афганистана планирует сложить полномочия в воскресенье
СМИ: президент Афганистана планирует сложить полномочия в воскресенье - РИА Новости, 15.08.2021
СМИ: президент Афганистана планирует сложить полномочия в воскресенье
Президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье, утверждает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на афганские СМИ. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T12:49
2021-08-15T12:49
2021-08-15T12:55
в мире
афганистан
мохаммад ашраф гани
обострение ситуации в афганистане
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КАИР, 15 авг – РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье, утверждает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на афганские СМИ."Процесс передачи власти состоится сегодня в президентском дворце", - цитирует канал СМИ.Ранее СМИ сообщили, что Гани проводит чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, в переговорах участвуют и высшие должностные лица НАТО.Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что ведет переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы также заявили, что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, афганистан, мохаммад ашраф гани
12:49 15.08.2021 (обновлено: 12:55 15.08.2021)
СМИ: президент Афганистана планирует сложить полномочия в воскресенье
"Аль-Арабия": президент Афганистана планирует сложить полномочия в воскресенье