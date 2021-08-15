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СМИ: президент Афганистана планирует сложить полномочия в воскресенье

СМИ: президент Афганистана планирует сложить полномочия в воскресенье - РИА Новости, 15.08.2021

СМИ: президент Афганистана планирует сложить полномочия в воскресенье

Президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье, утверждает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на афганские СМИ. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T12:49

2021-08-15T12:49

2021-08-15T12:55

в мире

афганистан

мохаммад ашраф гани

обострение ситуации в афганистане

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КАИР, 15 авг – РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье, утверждает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на афганские СМИ."Процесс передачи власти состоится сегодня в президентском дворце", - цитирует канал СМИ.Ранее СМИ сообщили, что Гани проводит чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, в переговорах участвуют и высшие должностные лица НАТО.Ранее радикальное движение "Талибан"* заявило, что ведет переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы также заявили, что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.* Террористическая организация, запрещена в России

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в мире, афганистан, мохаммад ашраф гани