https://ria.ru/20210815/posolstvo-1745852850.html

Несколько сотен работников посольства США уехали из Афганистана

Несколько сотен работников посольства США уехали из Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021

Несколько сотен работников посольства США уехали из Афганистана

Уже "несколько сотен" работников американского посольства в Кабуле эвакуированы из Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T23:12

2021-08-15T23:12

2021-08-15T23:12

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уже "несколько сотен" работников американского посольства в Кабуле эвакуированы из Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.Он также сообщил агентству, что международный аэропорт Кабула по-прежнему открыт для коммерческих рейсов.Как передает телеканал CNN, ранее в воскресенье американский флаг посольства был спущен.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Пентагон санкционировал увеличение на 1 тысячу числа американских военных в Кабуле, задействованных для обеспечения безопасной эвакуации персонала США. Ожидается, что в Афганистане временно разместят 6 тысяч военных.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы в Афганистане. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, россия