Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/posolstvo-1745852850.html
Несколько сотен работников посольства США уехали из Афганистана
Несколько сотен работников посольства США уехали из Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021
Несколько сотен работников посольства США уехали из Афганистана
Уже "несколько сотен" работников американского посольства в Кабуле эвакуированы из Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:12
2021-08-15T23:12
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0f/1745791126_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_51df96a0941d3ba10d89b0bb0d4aa27e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уже "несколько сотен" работников американского посольства в Кабуле эвакуированы из Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.Он также сообщил агентству, что международный аэропорт Кабула по-прежнему открыт для коммерческих рейсов.Как передает телеканал CNN, ранее в воскресенье американский флаг посольства был спущен.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Пентагон санкционировал увеличение на 1 тысячу числа американских военных в Кабуле, задействованных для обеспечения безопасной эвакуации персонала США. Ожидается, что в Афганистане временно разместят 6 тысяч военных.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы в Афганистане. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0f/1745791126_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_f1358e1e3d40bdda99bcda9e6e42f249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, россия
23:12 15.08.2021
 
Несколько сотен работников посольства США уехали из Афганистана

Франс Пресс: несколько сотен работников посольства США в Кабуле уже эвакуировали из Афганистана

© AP Photo / Rahmat GulВертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле
Вертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уже "несколько сотен" работников американского посольства в Кабуле эвакуированы из Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
Он также сообщил агентству, что международный аэропорт Кабула по-прежнему открыт для коммерческих рейсов.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 20:26Обострение ситуации в Афганистане
Пелоси призвала поблагодарить Байдена за Афганистан
Как передает телеканал CNN, ранее в воскресенье американский флаг посольства был спущен.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Пентагон санкционировал увеличение на 1 тысячу числа американских военных в Кабуле, задействованных для обеспечения безопасной эвакуации персонала США. Ожидается, что в Афганистане временно разместят 6 тысяч военных.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы в Афганистане. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 19:53Обострение ситуации в Афганистане
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреСШААфганистанМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
06:51В "Талибане"* заявили, что боевикам приказали защищать жизни афганцев
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
03:10"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды
Лента новостейМолния