https://ria.ru/20210815/posolstvo-1745841418.html

Талибы гарантировали безопасность российскому посольству

Талибы гарантировали безопасность российскому посольству - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы гарантировали безопасность российскому посольству

Талибы ("Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ) гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая посольство России, заявил посол РФ в... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T20:17

2021-08-15T20:17

2021-08-15T21:32

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

россия

талибан

афганистан

дмитрий жирнов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150222/64/1502226470_0:95:1340:849_1920x0_80_0_0_8d17c9def66986c17df2217209d73a51.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Талибы ("Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ) гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая посольство России, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов."Талибы гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство", - сказал посол в эфире "Россия 1"."Мы, конечно, не можем не учитывать то, что происходит в городе, и ситуация накладывает отпечаток на нашу работу. Мы заблаговременно провели очень серьезный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности и в настоящее время непосредственно угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет. Поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме", - добавил Жирнов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/otstavka-1745845562.html

кабул (город)

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), россия, талибан, афганистан, дмитрий жирнов