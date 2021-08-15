https://ria.ru/20210815/posolstvo-1745841418.html
Талибы гарантировали безопасность российскому посольству
Талибы гарантировали безопасность российскому посольству - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы гарантировали безопасность российскому посольству
Талибы ("Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ) гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая посольство России, заявил посол РФ в... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T20:17
2021-08-15T20:17
2021-08-15T21:32
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
россия
талибан
афганистан
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Талибы ("Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ) гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая посольство России, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов."Талибы гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство", - сказал посол в эфире "Россия 1"."Мы, конечно, не можем не учитывать то, что происходит в городе, и ситуация накладывает отпечаток на нашу работу. Мы заблаговременно провели очень серьезный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности и в настоящее время непосредственно угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет. Поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме", - добавил Жирнов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/otstavka-1745845562.html
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в мире, кабул (город), россия, талибан, афганистан, дмитрий жирнов
20:17 15.08.2021 (обновлено: 21:32 15.08.2021)
Талибы гарантировали безопасность российскому посольству
Посол России: талибы гарантировали безопасность иностранных дипмиссий