https://ria.ru/20210815/posol-1745847346.html
Российский посол планирует встретиться с представителем талибов
Российский посол планирует встретиться с представителем талибов - РИА Новости, 15.08.2021
Российский посол планирует встретиться с представителем талибов
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует встретиться с представителями террористического движения "Талибан"*, чтобы обсудить безопасность... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T21:55
2021-08-15T21:55
2021-08-15T21:55
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
россия
дмитрий жирнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745493125_0:107:2506:1517_1920x0_80_0_0_6f89e396bf6b0e6693f40e970d1e2bff.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует встретиться с представителями террористического движения "Талибан"*, чтобы обсудить безопасность деятельности российской дипмиссии, заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко."Планируется встреча с главным координатором движения талибов в Кабуле, который принимает капитуляцию правительственных сил. Она нацелена на обеспечение безопасности деятельности посольства, которое продолжает работу в штатном режиме", - сказал Ищенко.По его словам, "точная дата (встречи - ред.) пока согласуется".* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
кабул (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745493125_17:0:2245:1671_1920x0_80_0_0_7b0705fbd5e138d4dffb16a8316b035e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), талибан, россия, дмитрий жирнов
Российский посол планирует встретиться с представителем талибов
Посол России Жирнов: планируется встреча с главным координатором движения талибов в Кабуле