https://ria.ru/20210815/posol-1745847346.html

Российский посол планирует встретиться с представителем талибов

Российский посол планирует встретиться с представителем талибов - РИА Новости, 15.08.2021

Российский посол планирует встретиться с представителем талибов

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует встретиться с представителями террористического движения "Талибан"*, чтобы обсудить безопасность... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T21:55

2021-08-15T21:55

2021-08-15T21:55

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

талибан

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует встретиться с представителями террористического движения "Талибан"*, чтобы обсудить безопасность деятельности российской дипмиссии, заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко."Планируется встреча с главным координатором движения талибов в Кабуле, который принимает капитуляцию правительственных сил. Она нацелена на обеспечение безопасности деятельности посольства, которое продолжает работу в штатном режиме", - сказал Ищенко.По его словам, "точная дата (встречи - ред.) пока согласуется".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

кабул (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, россия, дмитрий жирнов