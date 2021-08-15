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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/posol-1745844307.html
Российский посол оценил ситуацию в Кабуле
Российский посол оценил ситуацию в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021
Российский посол оценил ситуацию в Кабуле
Обрушения ситуации в Кабуле нет, хотя в городе постреливают, есть мародёры, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T20:49
2021-08-15T20:54
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
абдулла абдулла
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обрушения ситуации в Кабуле нет, хотя в городе постреливают, есть мародёры, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов."Вакуум власти, конечно, сказывается. В городе постреливают, ходят вооружённые мародёры, доносится запах гари. Но сказать, что произошло обрушение ситуации, нельзя. Здесь и раньше почти все взрослое население, да и многие подростки имели на руках оружие и в городе было неспокойно", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 1".Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти, считает Жирнов."Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство", - сказал он."Мы, конечно, не можем не учитывать то, что происходит в городе, и ситуация накладывает отпечаток на нашу работу. Мы заблаговременно провели очень серьезный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности и в настоящее время непосредственно угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет. Поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме", - добавил Жирнов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана
Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, абдулла абдулла, россия, дмитрий жирнов
20:49 15.08.2021 (обновлено: 20:54 15.08.2021)
 
Российский посол оценил ситуацию в Кабуле

Посол России Жирнов: обрушения ситуации в Кабуле нет, хотя постреливают, есть мародеры

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в Кабуле
Контрольно-пропускной пункт в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обрушения ситуации в Кабуле нет, хотя в городе постреливают, есть мародёры, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"Вакуум власти, конечно, сказывается. В городе постреливают, ходят вооружённые мародёры, доносится запах гари. Но сказать, что произошло обрушение ситуации, нельзя. Здесь и раньше почти все взрослое население, да и многие подростки имели на руках оружие и в городе было неспокойно", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 1".
Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти, считает Жирнов.
"Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая наше посольство", - сказал он.
Посольство РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 20:17Обострение ситуации в Афганистане
Талибы гарантировали безопасность российскому посольству
"Мы, конечно, не можем не учитывать то, что происходит в городе, и ситуация накладывает отпечаток на нашу работу. Мы заблаговременно провели очень серьезный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности и в настоящее время непосредственно угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет. Поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме", - добавил Жирнов.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанАбдулла АбдуллаРоссияДмитрий Жирнов
 
 
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