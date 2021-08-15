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Посла США эвакуировали из здания дипмиссии в Кабуле, сообщили СМИ
Посла США эвакуировали из здания дипмиссии в Кабуле, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.08.2021
Посла США эвакуировали из здания дипмиссии в Кабуле, сообщили СМИ
Посол Соединенных Штатов в Афганистане Росс Уилсон был эвакуирован из здания американской дипмиссии и к настоящему времени доставлен в аэропорт Кабула, сообщает РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T19:28
2021-08-15T19:28
2021-08-15T19:28
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Посол Соединенных Штатов в Афганистане Росс Уилсон был эвакуирован из здания американской дипмиссии и к настоящему времени доставлен в аэропорт Кабула, сообщает в воскресенье телеканал CBS."Посол США покинул посольство в Кабуле. Он и флаг (Соединенных Штатов) сейчас находятся в аэропорту", - написала журналистка телеканала в своем аккаунте в Twitter.Ранее госдепартамент США сообщил, что аэропорт Кабула в свете продолжающегося наступления боевиков "Талибана"* выбран в качестве места размещения американских дипломатов.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан
Посла США эвакуировали из здания дипмиссии в Кабуле, сообщили СМИ
CBS: посла США Росса Уилсона эвакуировали из здания дипмиссии в Кабуле и доставили в аэропорт