https://ria.ru/20210815/posol-1745837394.html

Посла США эвакуировали из здания дипмиссии в Кабуле, сообщили СМИ

Посла США эвакуировали из здания дипмиссии в Кабуле, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.08.2021

Посла США эвакуировали из здания дипмиссии в Кабуле, сообщили СМИ

Посол Соединенных Штатов в Афганистане Росс Уилсон был эвакуирован из здания американской дипмиссии и к настоящему времени доставлен в аэропорт Кабула, сообщает РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T19:28

2021-08-15T19:28

2021-08-15T19:28

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

талибан

афганистан

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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Посол Соединенных Штатов в Афганистане Росс Уилсон был эвакуирован из здания американской дипмиссии и к настоящему времени доставлен в аэропорт Кабула, сообщает в воскресенье телеканал CBS."Посол США покинул посольство в Кабуле. Он и флаг (Соединенных Штатов) сейчас находятся в аэропорту", - написала журналистка телеканала в своем аккаунте в Twitter.Ранее госдепартамент США сообщил, что аэропорт Кабула в свете продолжающегося наступления боевиков "Талибана"* выбран в качестве места размещения американских дипломатов.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/pozhar-1745835076.html

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афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан