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Израиль отзывает посла из Польши из-за закона о реституции имущества
Израиль отзывает посла из Польши из-за закона о реституции имущества - РИА Новости, 15.08.2021
Израиль отзывает посла из Польши из-за закона о реституции имущества
Израиль отзывает главу посольства в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время Холокоста, сообщается в заявлении главы МИД еврейского... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T02:15
2021-08-15T02:34
в мире
израиль
варшава
сша
тель-авив
польша
вторая мировая война (1939-1945)
холокост
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Израиль отзывает главу посольства в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время Холокоста, сообщается в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, которое распространила его пресс-службой.Кроме того, как сообщается внешнеполитическое ведомство Израиля порекомендовало послу Польши в Тель-Авиве продолжить отпуск на родине.Министр также добавил, что, по его мнению, с принятием закона "Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не имеет почтения к величайшей трагедии в истории человечества". Он сообщил, что Израиль проводит переговоры с США о совместной реакции на действия польских властей."Постыдное решение и позорное презрение"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил подписанный президентом Польши Анджеем Дудой закон о реституции.Глава правительства также подчеркнул, что Израиль не останется равнодушным к действиям польских властей."Препятствие правосудия для жертв Холокоста и их семей"Министр обороны страны Бени Ганц обратился к международным партнерам еврейского государства с призывом осудить принятие Польшей закона о реституции.Ганц подчеркнул, что считает реституцию собственность небольшой, но важной частью реализации прав выживших в Холокосте, а также признания тех, кто погиб в результате действий нацистов.Законопроект о реституцииРанее президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.Недавно парламент страны принял поправки в административный кодекс Польши, по которым административное решение (в том числе о праве собственности на имущество) не может быть оспорено после истечения 30 лет с момента его вынесения. Данные поправки вызвали недовольство в Израиле и США, где считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество, потерянное во время Холокоста, или получить за него компенсацию.Глава государства заявил, что желает покончить с "эпохой правового хаоса" и "реприватизационных мафий" в стране. Кроме того, Дуда отметил, что верит в государство, которое дает своим гражданам защиту от несправедливости, отметив, что сейчас миллионы поляков якобы испытывают чувство неопределенности.Кроме того, польский лидер заявил, что принятый закон не направлен на права пострадавших от нацистов евреев.Политик назвал Польшу "хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев" и заявил, что Варшава не позволит "инструментализировать массовое уничтожение в текущих политических целях".
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в мире, израиль, варшава, сша, тель-авив, польша, вторая мировая война (1939-1945), холокост, анджей дуда, бени ганц, нафтали беннет
02:15 15.08.2021 (обновлено: 02:34 15.08.2021)
 
Израиль отзывает посла из Польши из-за закона о реституции имущества

Израиль отозвал посла из Польши после подписания закона о реституции имущества евреев

CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Израиль отзывает главу посольства в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время Холокоста, сообщается в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, которое распространила его пресс-службой.
"Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу", — заявил Лапид.
Кроме того, как сообщается внешнеполитическое ведомство Израиля порекомендовало послу Польши в Тель-Авиве продолжить отпуск на родине.
"Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, какое значение имеет Холокост для граждан Израиля. Объяснить, что мы не потерпим и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о Холокосте", — говорится в заявлении Лапида.
Министр также добавил, что, по его мнению, с принятием закона "Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не имеет почтения к величайшей трагедии в истории человечества". Он сообщил, что Израиль проводит переговоры с США о совместной реакции на действия польских властей.
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"Постыдное решение и позорное презрение"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил подписанный президентом Польши Анджеем Дудой закон о реституции.
"Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время Холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего. Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте", —говорится в заявлении Беннета.
Глава правительства также подчеркнул, что Израиль не останется равнодушным к действиям польских властей.
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"Препятствие правосудия для жертв Холокоста и их семей"

Министр обороны страны Бени Ганц обратился к международным партнерам еврейского государства с призывом осудить принятие Польшей закона о реституции.
"Как сын выживших в Холокосте, я глубоко обеспокоен принятым в Польше законом, который эффективно препятствует правосудию для жертв Холокоста и их семей", — заявил глава оборонного ведомства Израиля.
Ганц подчеркнул, что считает реституцию собственность небольшой, но важной частью реализации прав выживших в Холокосте, а также признания тех, кто погиб в результате действий нацистов.
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Законопроект о реституции

Ранее президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.
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Недавно парламент страны принял поправки в административный кодекс Польши, по которым административное решение (в том числе о праве собственности на имущество) не может быть оспорено после истечения 30 лет с момента его вынесения. Данные поправки вызвали недовольство в Израиле и США, где считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество, потерянное во время Холокоста, или получить за него компенсацию.
"Сегодня я принял решение по законопроекту, который в последние месяцы был предметом оживленных и громких дебатов в стране и за рубежом. После тщательного анализа я решил подписать принятые сеймом и сенатом поправки к Административному кодексу", — заявил Дуда.
Глава государства заявил, что желает покончить с "эпохой правового хаоса" и "реприватизационных мафий" в стране. Кроме того, Дуда отметил, что верит в государство, которое дает своим гражданам защиту от несправедливости, отметив, что сейчас миллионы поляков якобы испытывают чувство неопределенности.
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Кроме того, польский лидер заявил, что принятый закон не направлен на права пострадавших от нацистов евреев.

"Я ознакомился с содержанием обращений, поступающих из-за рубежа. Их авторы часто поднимали аргумент о том, что новый закон нацелен на особую группу — на евреев, оставшихся в живых после массового уничтожения немцами. Я однозначно отвергаю эту риторику и говорю это со всей силой не только как президент Польской Республики, но и как человек, который к вопросам Холокоста, в том числе и по личным причинам, никогда не оставался равнодушным", — сказал Дуда.

Политик назвал Польшу "хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев" и заявил, что Варшава не позволит "инструментализировать массовое уничтожение в текущих политических целях".
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