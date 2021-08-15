02:15 15.08.2021 (обновлено: 02:34 15.08.2021)
Израиль отзывает посла из Польши из-за закона о реституции имущества
Израиль отозвал посла из Польши после подписания закона о реституции имущества евреев
CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Израиль отзывает главу посольства в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время Холокоста, сообщается в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, которое распространила его пресс-службой.
"Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу", — заявил Лапид.
Кроме того, как сообщается внешнеполитическое ведомство Израиля порекомендовало послу Польши в Тель-Авиве продолжить отпуск на родине.
"Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, какое значение имеет Холокост для граждан Израиля. Объяснить, что мы не потерпим и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о Холокосте", — говорится в заявлении Лапида.
Министр также добавил, что, по его мнению, с принятием закона "Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не имеет почтения к величайшей трагедии в истории человечества". Он сообщил, что Израиль проводит переговоры с США о совместной реакции на действия польских властей.
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"Постыдное решение и позорное презрение"
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил подписанный президентом Польши Анджеем Дудой закон о реституции.
"Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время Холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего. Это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте", —говорится в заявлении Беннета.
Глава правительства также подчеркнул, что Израиль не останется равнодушным к действиям польских властей.
"Препятствие правосудия для жертв Холокоста и их семей"
Министр обороны страны Бени Ганц обратился к международным партнерам еврейского государства с призывом осудить принятие Польшей закона о реституции.
"Как сын выживших в Холокосте, я глубоко обеспокоен принятым в Польше законом, который эффективно препятствует правосудию для жертв Холокоста и их семей", — заявил глава оборонного ведомства Израиля.
Ганц подчеркнул, что считает реституцию собственность небольшой, но важной частью реализации прав выживших в Холокосте, а также признания тех, кто погиб в результате действий нацистов.
Законопроект о реституции
Ранее президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.
Недавно парламент страны принял поправки в административный кодекс Польши, по которым административное решение (в том числе о праве собственности на имущество) не может быть оспорено после истечения 30 лет с момента его вынесения. Данные поправки вызвали недовольство в Израиле и США, где считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество, потерянное во время Холокоста, или получить за него компенсацию.
"Сегодня я принял решение по законопроекту, который в последние месяцы был предметом оживленных и громких дебатов в стране и за рубежом. После тщательного анализа я решил подписать принятые сеймом и сенатом поправки к Административному кодексу", — заявил Дуда.
Глава государства заявил, что желает покончить с "эпохой правового хаоса" и "реприватизационных мафий" в стране. Кроме того, Дуда отметил, что верит в государство, которое дает своим гражданам защиту от несправедливости, отметив, что сейчас миллионы поляков якобы испытывают чувство неопределенности.
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Кроме того, польский лидер заявил, что принятый закон не направлен на права пострадавших от нацистов евреев.
"Я ознакомился с содержанием обращений, поступающих из-за рубежа. Их авторы часто поднимали аргумент о том, что новый закон нацелен на особую группу — на евреев, оставшихся в живых после массового уничтожения немцами. Я однозначно отвергаю эту риторику и говорю это со всей силой не только как президент Польской Республики, но и как человек, который к вопросам Холокоста, в том числе и по личным причинам, никогда не оставался равнодушным", — сказал Дуда.
Политик назвал Польшу "хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев" и заявил, что Варшава не позволит "инструментализировать массовое уничтожение в текущих политических целях".