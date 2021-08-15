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Израиль отзывает посла из Польши из-за закона о реституции имущества

Израиль отзывает посла из Польши из-за закона о реституции имущества - РИА Новости, 15.08.2021

Израиль отзывает посла из Польши из-за закона о реституции имущества

Израиль отзывает главу посольства в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время Холокоста, сообщается в заявлении главы МИД еврейского... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T02:15

2021-08-15T02:15

2021-08-15T02:34

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вторая мировая война (1939-1945)

холокост

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Израиль отзывает главу посольства в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время Холокоста, сообщается в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, которое распространила его пресс-службой.Кроме того, как сообщается внешнеполитическое ведомство Израиля порекомендовало послу Польши в Тель-Авиве продолжить отпуск на родине.Министр также добавил, что, по его мнению, с принятием закона "Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не имеет почтения к величайшей трагедии в истории человечества". Он сообщил, что Израиль проводит переговоры с США о совместной реакции на действия польских властей."Постыдное решение и позорное презрение"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также осудил подписанный президентом Польши Анджеем Дудой закон о реституции.Глава правительства также подчеркнул, что Израиль не останется равнодушным к действиям польских властей."Препятствие правосудия для жертв Холокоста и их семей"Министр обороны страны Бени Ганц обратился к международным партнерам еврейского государства с призывом осудить принятие Польшей закона о реституции.Ганц подчеркнул, что считает реституцию собственность небольшой, но важной частью реализации прав выживших в Холокосте, а также признания тех, кто погиб в результате действий нацистов.Законопроект о реституцииРанее президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.Недавно парламент страны принял поправки в административный кодекс Польши, по которым административное решение (в том числе о праве собственности на имущество) не может быть оспорено после истечения 30 лет с момента его вынесения. Данные поправки вызвали недовольство в Израиле и США, где считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество, потерянное во время Холокоста, или получить за него компенсацию.Глава государства заявил, что желает покончить с "эпохой правового хаоса" и "реприватизационных мафий" в стране. Кроме того, Дуда отметил, что верит в государство, которое дает своим гражданам защиту от несправедливости, отметив, что сейчас миллионы поляков якобы испытывают чувство неопределенности.Кроме того, польский лидер заявил, что принятый закон не направлен на права пострадавших от нацистов евреев.Политик назвал Польшу "хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев" и заявил, что Варшава не позволит "инструментализировать массовое уничтожение в текущих политических целях".

https://ria.ru/20210726/eek-1742904593.html

https://ria.ru/20210719/antisemitizm-1741817513.html

https://ria.ru/20210702/kholokost-1739479404.html

https://ria.ru/20210701/zakon-1739462097.html

https://ria.ru/20210630/polsha-1739090579.html

https://ria.ru/20210629/ravvin-1739001752.html

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