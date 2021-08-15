https://ria.ru/20210815/politsiya-1745818171.html
Источник: полиция в Кабуле отказалась выполнять свои обязанности
Источник: полиция в Кабуле отказалась выполнять свои обязанности - РИА Новости, 15.08.2021
Источник: полиция в Кабуле отказалась выполнять свои обязанности
Полиция в Кабуле отказалась выполнять свои обязанности, заявил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T15:51
2021-08-15T15:51
2021-08-15T16:18
в мире
кабул (город)
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Полиция в Кабуле отказалась выполнять свои обязанности, заявил источник РИА Новости."На данный момент в Кабуле... полиция покинула свои базы и участки", - отметил источник.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Аршаф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210815/gani-1745815904.html
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в мире, кабул (город)
15:51 15.08.2021 (обновлено: 16:18 15.08.2021)
Источник: полиция в Кабуле отказалась выполнять свои обязанности
Источник: полиция в Кабуле отказалась выполнять свои обязанности