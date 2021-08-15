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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/pentagon-1745852095.html
Пентагон направит в Афганистан еще тысячу военных
Пентагон направит в Афганистан еще тысячу военных - РИА Новости, 16.08.2021
Пентагон направит в Афганистан еще тысячу военных
Пентагон решил нарастить контингент американских военных в Кабуле, задействованных для обеспечения безопасной эвакуации персонала, на тысячу человек, сообщает... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-15T23:00
2021-08-16T00:27
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Пентагон решил нарастить контингент американских военных в Кабуле, задействованных для обеспечения безопасной эвакуации персонала, на тысячу человек, сообщает Рейтер со ссылкой на анонимный источник.Как данным агентства, в Афганистане должны временно разместить до шести тысяч военных.Накануне президент США Джо Байден санкционировал отправку в Афганистан пяти тысяч военных, их задача - обеспечить безопасный вывоз персонала американского посольства в Кабуле.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения "Талибан"* удалось практически полностью взять страну под контроль.*Запрещенная в России террористическая организация.
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сша
кабул (город)
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, джо байден, министерство обороны сша
23:00 15.08.2021 (обновлено: 00:27 16.08.2021)
 
Пентагон направит в Афганистан еще тысячу военных

Рейтер: Пентагон санкционировал увеличение на одну тысячу числа американских военных в Кабул

© AP Photo / Rahmat GulАмериканские военные в Афганистане
Американские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Пентагон решил нарастить контингент американских военных в Кабуле, задействованных для обеспечения безопасной эвакуации персонала, на тысячу человек, сообщает Рейтер со ссылкой на анонимный источник.
Как данным агентства, в Афганистане должны временно разместить до шести тысяч военных.
Накануне президент США Джо Байден санкционировал отправку в Афганистан пяти тысяч военных, их задача - обеспечить безопасный вывоз персонала американского посольства в Кабуле.
Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения "Талибан"* удалось практически полностью взять страну под контроль.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 20:26Обострение ситуации в Афганистане
Пелоси призвала поблагодарить Байдена за Афганистан
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреСШАКабул (город)АфганистанДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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