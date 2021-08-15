https://ria.ru/20210815/pentagon-1745852095.html

Пентагон направит в Афганистан еще тысячу военных

Пентагон направит в Афганистан еще тысячу военных - РИА Новости, 16.08.2021

Пентагон направит в Афганистан еще тысячу военных

Пентагон решил нарастить контингент американских военных в Кабуле, задействованных для обеспечения безопасной эвакуации персонала, на тысячу человек, сообщает... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-15T23:00

2021-08-15T23:00

2021-08-16T00:27

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

джо байден

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Пентагон решил нарастить контингент американских военных в Кабуле, задействованных для обеспечения безопасной эвакуации персонала, на тысячу человек, сообщает Рейтер со ссылкой на анонимный источник.Как данным агентства, в Афганистане должны временно разместить до шести тысяч военных.Накануне президент США Джо Байден санкционировал отправку в Афганистан пяти тысяч военных, их задача - обеспечить безопасный вывоз персонала американского посольства в Кабуле.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения "Талибан"* удалось практически полностью взять страну под контроль.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html

сша

кабул (город)

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), афганистан, джо байден, министерство обороны сша