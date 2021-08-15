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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html
Пелоси призвала поблагодарить Байдена за Афганистан
Пелоси призвала поблагодарить Байдена за Афганистан - РИА Новости, 15.08.2021
Пелоси призвала поблагодарить Байдена за Афганистан
Президента США Джо Байдена следует поблагодарить за "ясность действий" по Афганистану, заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T20:26
2021-08-15T20:26
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
абдулла абдулла
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президента США Джо Байдена следует поблагодарить за "ясность действий" по Афганистану, заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси."Президента следует поблагодарить за ясность в целях из его заявления по Афганистану и в его действиях", - написала Пелоси в Twitter.Она подчеркнула, что в США обеспокоены информацией о жестоком обращении движения "Талибан"* с афганцами, особенно с женщинами и девочками."Талибан"* должен знать, что мир наблюдает за его действиями", - заявила Пелоси.Байден накануне выпустил заявление о ситуации в Афганистане, частично возложив ответственность за сильные позиции талибов на предыдущую администрацию во главе с Дональдом Трампом.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, абдулла абдулла, нэнси пелоси
20:26 15.08.2021
 
Пелоси призвала поблагодарить Байдена за Афганистан

Спикер палаты представителей Конгресса США Пелоси: Байдена надо поблагодарить за Афганистан

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президента США Джо Байдена следует поблагодарить за "ясность действий" по Афганистану, заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Президента следует поблагодарить за ясность в целях из его заявления по Афганистану и в его действиях", - написала Пелоси в Twitter.
Она подчеркнула, что в США обеспокоены информацией о жестоком обращении движения "Талибан"* с афганцами, особенно с женщинами и девочками.
"Талибан"* должен знать, что мир наблюдает за его действиями", - заявила Пелоси.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденАбдулла АбдуллаНэнси Пелоси
 
 
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