https://ria.ru/20210815/otstavka-1745845562.html
Президент Афганистана объяснил свою отставку
Президент Афганистана объяснил свою отставку - РИА Новости, 15.08.2021
Президент Афганистана объяснил свою отставку
Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани заявил, что талибы (движение "Талибан"*, признано террористическим и запрещено в РФ) готовились... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T21:09
2021-08-15T21:09
2021-08-15T21:27
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
ашраф гани ахмадзай
афганистан
талибан
абдулла абдулла
россия
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани заявил, что талибы (движение "Талибан"*, признано террористическим и запрещено в РФ) готовились атаковать Кабул, он решил сложить полномочия, чтобы предотвратить бойню."Талибан"* ясно дал понять, что они готовы провести... нападение на весь Кабул..., чтобы свергнуть меня. Чтобы предотвратить бойню, я решил уйти", - сообщил Гани в Facebook.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
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в мире, кабул (город), ашраф гани ахмадзай, афганистан, талибан, абдулла абдулла, россия
21:09 15.08.2021 (обновлено: 21:27 15.08.2021)
Президент Афганистана объяснил свою отставку
Президент Афганистана Гани: талибы готовили атаку, чтобы избежать жертв, пришлось сложить полномочия