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Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции
Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции - РИА Новости, 15.08.2021
Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:04
2021-08-15T15:20
общество
турция
владимир путин
россия
лесные пожары в турции
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Награждены Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.По данным Минобороны, ведомственный пожарный самолет Бе-200 разбился, заходя на посадку после тушения природного возгорания в районе населенного пункта Адана.На борту находились пять российских военнослужащих и три местных сопровождающих, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил.Причины крушения установит направленная на место комиссия ведомства.
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Момент падения пожарного самолета в Турции
В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство. По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна. Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.
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общество, турция, владимир путин, россия, лесные пожары в турции, видео
Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
2021-08-15T10:04
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10:04 15.08.2021 (обновлено: 15:20 15.08.2021)
 
Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции

Путин подписал указ о награждении орденами погибших при крушении Бе-200 в Турции

© Sputnik / Туран Салджи / Перейти в фотобанкЛесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума
Лесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Sputnik / Туран Салджи
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Награждены Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.
По данным Минобороны, ведомственный пожарный самолет Бе-200 разбился, заходя на посадку после тушения природного возгорания в районе населенного пункта Адана.
На борту находились пять российских военнослужащих и три местных сопровождающих, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил.
Причины крушения установит направленная на место комиссия ведомства.
 
ОбществоТурцияВладимир ПутинРоссияЛесные пожары в Турции
 
 
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