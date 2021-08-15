https://ria.ru/20210815/orden-1745793017.html
Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции
Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции - РИА Новости, 15.08.2021
Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:04
2021-08-15T10:04
2021-08-15T15:20
общество
турция
владимир путин
россия
лесные пожары в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744403488_0:52:1044:639_1920x0_80_0_0_9c0b8a93cf548148c3837e8336d75c42.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Награждены Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.По данным Минобороны, ведомственный пожарный самолет Бе-200 разбился, заходя на посадку после тушения природного возгорания в районе населенного пункта Адана.На борту находились пять российских военнослужащих и три местных сопровождающих, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил.Причины крушения установит направленная на место комиссия ведомства.
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744403488_153:0:1044:668_1920x0_80_0_0_9ea0f82fc5a5ff2cb5ce11e8cc20a70e.jpg
Момент падения пожарного самолета в Турции
В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство.
По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна.
Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.
2021-08-15T10:04
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, турция, владимир путин, россия, лесные пожары в турции, видео
10:04 15.08.2021 (обновлено: 15:20 15.08.2021)
Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции
Путин подписал указ о награждении орденами погибших при крушении Бе-200 в Турции