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Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции

Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции - РИА Новости, 15.08.2021

Путин подписал указ о награждении военных, погибших при пожарах в Турции

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T10:04

2021-08-15T10:04

2021-08-15T15:20

общество

турция

владимир путин

россия

лесные пожары в турции

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Награждены Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.По данным Минобороны, ведомственный пожарный самолет Бе-200 разбился, заходя на посадку после тушения природного возгорания в районе населенного пункта Адана.На борту находились пять российских военнослужащих и три местных сопровождающих, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил.Причины крушения установит направленная на место комиссия ведомства.

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент падения пожарного самолета в Турции В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство. По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна. Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном. 2021-08-15T10:04 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, турция, владимир путин, россия, лесные пожары в турции, видео