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Умер главный муфтий Узбекистана
Умер главный муфтий Узбекистана - РИА Новости, 15.08.2021
Умер главный муфтий Узбекистана
Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов скончался во время лечения в Москве от легочного и... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:22
2021-08-15T10:22
2021-08-15T10:29
религия
узбекистан
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религия
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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов скончался во время лечения в Москве от легочного и сосудистого заболеваний, сообщает в воскресенье пресс-служба УМУ.В конце июля в соцсетях появилась информация о критическом состоянии здоровья Алимова. Однако УМУ сообщило, что состояние муфтия стабильное, его лечение проводят квалифицированные специалисты. Тогда же управление сообщило, что Алимов лечится в одной из клиник Москвы от легочного и сосудистого заболеваний."Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.Алимов возглавлял УМУ с 2006 года.
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узбекистан, москва, религия
10:22 15.08.2021 (обновлено: 10:29 15.08.2021)
Умер главный муфтий Узбекистана
В Москве на 72-м году жизни умер главный муфтий Узбекистана