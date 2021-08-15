Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210815/muftiy-1745793773.html
Умер главный муфтий Узбекистана
Умер главный муфтий Узбекистана - РИА Новости, 15.08.2021
Умер главный муфтий Узбекистана
Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов скончался во время лечения в Москве от легочного и... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:22
2021-08-15T10:29
религия
узбекистан
москва
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0f/1745794021_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_749fda7fc15102bce014af0bcd862540.jpg
ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов скончался во время лечения в Москве от легочного и сосудистого заболеваний, сообщает в воскресенье пресс-служба УМУ.В конце июля в соцсетях появилась информация о критическом состоянии здоровья Алимова. Однако УМУ сообщило, что состояние муфтия стабильное, его лечение проводят квалифицированные специалисты. Тогда же управление сообщило, что Алимов лечится в одной из клиник Москвы от легочного и сосудистого заболеваний."Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.Алимов возглавлял УМУ с 2006 года.
узбекистан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0f/1745794021_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9e139a80320b55c6165e183edf73b392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
узбекистан, москва, религия
10:22 15.08.2021 (обновлено: 10:29 15.08.2021)
 
Умер главный муфтий Узбекистана

В Москве на 72-м году жизни умер главный муфтий Узбекистана

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУсман Алимов
Усман Алимов - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов скончался во время лечения в Москве от легочного и сосудистого заболеваний, сообщает в воскресенье пресс-служба УМУ.
В конце июля в соцсетях появилась информация о критическом состоянии здоровья Алимова. Однако УМУ сообщило, что состояние муфтия стабильное, его лечение проводят квалифицированные специалисты. Тогда же управление сообщило, что Алимов лечится в одной из клиник Москвы от легочного и сосудистого заболеваний.
"Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Алимов возглавлял УМУ с 2006 года.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМуфтий Узбекистана Усман Алимов.
Муфтий Узбекистана Усман Алимов. - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Муфтий Узбекистана Усман Алимов.
 
РелигияУзбекистанМоскваРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
06:51В "Талибане"* рассказали, что было приказано членам движения
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
03:10"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды
Лента новостейМолния