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Мигрант из Ирака рассказал об условиях пребывания в Латвии
Мигрант из Ирака рассказал об условиях пребывания в Латвии - РИА Новости, 15.08.2021
Мигрант из Ирака рассказал об условиях пребывания в Латвии
Мигрант из Ирака, который попал в Латвию из Белоруссии и сейчас содержится в Центре для нелегальных мигрантов поселке Муциниеки, рассказал РИА Новости об... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T13:28
2021-08-15T13:28
в мире
белоруссия
латвия
александр лукашенко
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РИГА, 15 авг – РИА Новости. Мигрант из Ирака, который попал в Латвию из Белоруссии и сейчас содержится в Центре для нелегальных мигрантов поселке Муциниеки, рассказал РИА Новости об условиях жизни в лагере для мигрантов.На границе Латвии и Белоруссии действует режим чрезвычайной ситуации из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов.В последнее время Литва, Латвия, Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Вильнюсом, Ригой и Варшавой на сопредельную территорию. При этом многие из них имели телесные повреждения. В начале августа на границе с Литвой нашли беженца из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство". После этого по поручению Лукашенко охрану госграницы усилили.
https://ria.ru/20210813/lukashenko-1745687306.html
https://ria.ru/20210810/granitsa-1745170084.html
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в мире, белоруссия, латвия, александр лукашенко
13:28 15.08.2021
 
Мигрант из Ирака рассказал об условиях пребывания в Латвии

Мигрант из Ирака, попавший в Латвию через Белоруссию, рассказал об условиях пребывания в стране

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
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РИГА, 15 авг – РИА Новости. Мигрант из Ирака, который попал в Латвию из Белоруссии и сейчас содержится в Центре для нелегальных мигрантов поселке Муциниеки, рассказал РИА Новости об условиях жизни в лагере для мигрантов.
На границе Латвии и Белоруссии действует режим чрезвычайной ситуации из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов.
"Нас хорошо приняли в Латвии. На границе нам сразу предложили воды, а детям дали пиццу. Также мы довольны условиями содержания в центре (для нелегальных мигрантов в Муциниеки – ред). Все хорошо", - сказал собеседник агентства.
В последнее время Литва, Латвия, Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.
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Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Вильнюсом, Ригой и Варшавой на сопредельную территорию. При этом многие из них имели телесные повреждения. В начале августа на границе с Литвой нашли беженца из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство". После этого по поручению Лукашенко охрану госграницы усилили.
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В миреБелоруссияЛатвияАлександр Лукашенко
 
 
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