https://ria.ru/20210815/migrant-1745808409.html

Мигрант из Ирака рассказал об условиях пребывания в Латвии

Мигрант из Ирака рассказал об условиях пребывания в Латвии - РИА Новости, 15.08.2021

Мигрант из Ирака рассказал об условиях пребывания в Латвии

Мигрант из Ирака, который попал в Латвию из Белоруссии и сейчас содержится в Центре для нелегальных мигрантов поселке Муциниеки, рассказал РИА Новости об... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T13:28

2021-08-15T13:28

2021-08-15T13:28

в мире

белоруссия

латвия

александр лукашенко

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РИГА, 15 авг – РИА Новости. Мигрант из Ирака, который попал в Латвию из Белоруссии и сейчас содержится в Центре для нелегальных мигрантов поселке Муциниеки, рассказал РИА Новости об условиях жизни в лагере для мигрантов.На границе Латвии и Белоруссии действует режим чрезвычайной ситуации из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов.В последнее время Литва, Латвия, Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Вильнюсом, Ригой и Варшавой на сопредельную территорию. При этом многие из них имели телесные повреждения. В начале августа на границе с Литвой нашли беженца из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство". После этого по поручению Лукашенко охрану госграницы усилили.

https://ria.ru/20210813/lukashenko-1745687306.html

https://ria.ru/20210810/granitsa-1745170084.html

белоруссия

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, латвия, александр лукашенко