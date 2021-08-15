Мигрант из Ирака рассказал об условиях пребывания в Латвии
Мигрант из Ирака, попавший в Латвию через Белоруссию, рассказал об условиях пребывания в стране
© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
РИГА, 15 авг – РИА Новости. Мигрант из Ирака, который попал в Латвию из Белоруссии и сейчас содержится в Центре для нелегальных мигрантов поселке Муциниеки, рассказал РИА Новости об условиях жизни в лагере для мигрантов.
На границе Латвии и Белоруссии действует режим чрезвычайной ситуации из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов.
"Нас хорошо приняли в Латвии. На границе нам сразу предложили воды, а детям дали пиццу. Также мы довольны условиями содержания в центре (для нелегальных мигрантов в Муциниеки – ред). Все хорошо", - сказал собеседник агентства.
13 августа, 18:40"Не рой яму другому": Лукашенко прокомментировал ситуацию в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Вильнюсом, Ригой и Варшавой на сопредельную территорию. При этом многие из них имели телесные повреждения. В начале августа на границе с Литвой нашли беженца из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство". После этого по поручению Лукашенко охрану госграницы усилили.