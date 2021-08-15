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Москва поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта в Афганистане
Москва поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
Москва поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта в Афганистане
Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому РФ не переживает по поводу ситуации в Афганистане, заявил... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T20:58
2021-08-15T20:58
талибан
афганистан
замир кабулов
абдулла абдулла
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому РФ не переживает по поводу ситуации в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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талибан, афганистан, замир кабулов, абдулла абдулла, россия
20:58 15.08.2021
 
Москва поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта в Афганистане

МИД: Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому РФ не переживает по поводу ситуации в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Отношения и с теми, и с другими, поэтому мы не переживаем", - сказал Кабулов в эфире "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 17:13Обострение ситуации в Афганистане
В МИД ответили на вопрос о признании талибов властями Афганистана
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
ТалибанАфганистанЗамир КабуловАбдулла АбдуллаРоссия
 
 
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