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Москва поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта в Афганистане
Москва поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021
Москва поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта в Афганистане
Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому РФ не переживает по поводу ситуации в Афганистане, заявил... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T20:58
2021-08-15T20:58
2021-08-15T20:58
талибан
афганистан
замир кабулов
абдулла абдулла
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому РФ не переживает по поводу ситуации в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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талибан, афганистан, замир кабулов, абдулла абдулла, россия
Москва поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта в Афганистане
МИД: Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами