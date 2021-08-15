https://ria.ru/20210815/mid-1745844727.html

Москва поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта в Афганистане

Москва поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2021

Москва поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта в Афганистане

Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому РФ не переживает по поводу ситуации в Афганистане, заявил... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T20:58

2021-08-15T20:58

2021-08-15T20:58

талибан

афганистан

замир кабулов

абдулла абдулла

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому РФ не переживает по поводу ситуации в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/vlasti-1745826306.html

афганистан

россия

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талибан, афганистан, замир кабулов, абдулла абдулла, россия