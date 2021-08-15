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МИД: Россия готова работать с переходным правительством Афганистана

МИД: Россия готова работать с переходным правительством Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021

МИД: Россия готова работать с переходным правительством Афганистана

Россия готова будет работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения "Талибан"* законными властями страны не идёт, заявил РИА РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T17:08

2021-08-15T17:08

2021-08-15T17:22

обострение ситуации в афганистане

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

талибан

замир кабулов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия готова будет работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения "Талибан"* законными властями страны не идёт, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать", - сказал Кабулов.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, талибан, замир кабулов