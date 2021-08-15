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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/mid-1745826019.html
МИД: Россия готова работать с переходным правительством Афганистана
МИД: Россия готова работать с переходным правительством Афганистана - РИА Новости, 15.08.2021
МИД: Россия готова работать с переходным правительством Афганистана
Россия готова будет работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения "Талибан"* законными властями страны не идёт, заявил РИА РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T17:08
2021-08-15T17:22
обострение ситуации в афганистане
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
талибан
замир кабулов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия готова будет работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения "Талибан"* законными властями страны не идёт, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать", - сказал Кабулов.* Террористическая организация, запрещенная в России
афганистан
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афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, талибан, замир кабулов
17:08 15.08.2021 (обновлено: 17:22 15.08.2021)
 
МИД: Россия готова работать с переходным правительством Афганистана

МИД: Россия готова работать с переходным правительством Афганистана

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия готова будет работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения "Талибан"* законными властями страны не идёт, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать", - сказал Кабулов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Обострение ситуации в АфганистанеАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреТалибанЗамир Кабулов
 
 
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