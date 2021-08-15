https://ria.ru/20210815/mi-8-1745784648.html

На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8

На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8 - РИА Новости, 15.08.2021

На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8

Тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке подняли из воды на поверхность, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T06:25

2021-08-15T06:25

2021-08-15T06:36

происшествия

петропавловск-камчатский

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке подняли из воды на поверхность, сообщили в региональном главке МЧС.В субботу спасатели подняли тела пилота и двух туристов.Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745518637.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае