https://ria.ru/20210815/mi-8-1745784648.html
На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8
На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8 - РИА Новости, 15.08.2021
На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8
Тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке подняли из воды на поверхность, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T06:25
2021-08-15T06:25
2021-08-15T06:36
происшествия
петропавловск-камчатский
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745480709_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8e558069fc01990e48933fc335f6fe66.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке подняли из воды на поверхность, сообщили в региональном главке МЧС.В субботу спасатели подняли тела пилота и двух туристов.Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. Он затонул на глубине 110 метров примерно в 500 метрах от берега. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди основных версий крушения — плохая погода и ошибка пилотирования.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745518637.html
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745480709_230:40:1092:686_1920x0_80_0_0_bdc252da12bae3a3b049b667935fbf61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
06:25 15.08.2021 (обновлено: 06:36 15.08.2021)
На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8
На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при падении вертолета Ми-8 в Курильское озеро